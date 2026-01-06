Dramatična snimka iz Knina: Pogledajte što ledena kiša radi stablu, puklo je kao šibica

Ledena kiša i olujni vjetar paralizirali su Knin. Na više lokacija srušena su stabla, a ceste su prekrivene slojem leda debelim i do šest centimetara, što je kretanje učinilo iznimno opasnim.

Nevrijeme je zahvatilo grad tijekom dana, a zaleđene prometnice i jaki udari vjetra stvarali su dodatne probleme građanima.

U videu pogledajte rušenje stabla u Kninu.

Podsjetimo, Državni hidrometeorološki zavod podignuo je poslijepodne stupanj upozorenja za Zagrebačku i Karlovačku regiju. Pod narančastim su meteoalarmom i očekuje se novi snijeg.

U Zagrebu su u utorak navečer nastali veliki problemi s javnim prijevozom. Tako zbog snijega na kolniku ne prometuju autobusne linije 127, 130, 135, 138, 201, 203, 227. Linija 126 prometuje do starog okretišta, a linija 164 prometuje do okretišta izvor, kod podvožnjaka ispod pruge.

Linija 139 prometuje do raskrižja Vinogradske i Jelenovca. U tijeku je zastoj tramvajskog prometa na raskrižju Trga žrtava fašizma i Ulice Franje Račkog u smjeru Trga bana Josipa Jelačića zbog iskliznuća jednog postolja tramvaja linije 17.

U tijeku je zastoj tramvajskog prometa Ulicom Republike Austrije zbog iskliznuća jednog postolja tramvaja linije 2. Linija 2 preusmjerena je na Zapadni kolodvor.

Foto: Rtl Danas

Također, zbog orkanskog vjetra i mećave za sve skupine vozila zatvorena je dionica između čvorova Sveti Rok i Posedarje. Preporuka za obilazak osobnih vozila je silazak na čvoru Posedarje (A1)-DC106-DC8-DC54 (Zaton Obrovački)-D27 (Gračac)-DC50 - čvor Sveti Rok te obrnuto. Za sve ostale skupine vozila nema alternativnih pravaca, javio je HAK na svojim stranicama.

POGLEDAJTE VIDEO Šef Zimske službe: 'Garantiram prohodnost, dat ćemo sve od sebe'