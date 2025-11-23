FREEMAIL
KAKAV DUO /

Brineta s osmijehom 'od milijun dolara' ukrala pažnju u Zagrebu: Svi su gledali u njezine noge

Brineta s osmijehom 'od milijun dolara' ukrala pažnju u Zagrebu: Svi su gledali u njezine noge
Foto: Pavao Babinac/dosadni Fotograf
1 /34
Brojni građani prokosili su sivom vremenu i prošetali omiljenom gradskom promenadom, dok su se među prolaznicima mogla primijetiti i dobro poznata lica s domaće javne scene.

Kišobrani u upečatljivim bojama, topli kaputi i sezonski modni dodaci dali su špici poseban šarm, a atmosfera je, usprkos niskim temperaturama, ostala vesela i živa. Međutim, jedna brineta ukrala je posebnu pažnju, odnosno, da budemo precizniji, njezin četveronožni čupavi ljubimac koji se modno uskladio s lijepom vlasnicom. 

Lica prolaznika otkrivala su da se ni zimsko vrijeme ne može ispriječiti tradiciji - zagrebačka špica uvijek je pravo mjesto za vidjeti i biti viđen. Donosimo vam galeriju koja najbolje dočarava ugođaj na ulicama grada Zagreba, a koju je zabilježio naš fotograf Pavao Bobinac

23.11.2025.
10:21
Hot.hr
Pavao Bobinac/ Dosadni Fotograf
špicaZagreb
