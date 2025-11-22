Frukovu utakmicu za pamćenje gledala i dva velikana: Spektakularni transfer već ovu zimu?

Rijeka i Hajduk odigrali su još jedan Jadranski derbi na Rujevici u sklopu 14. kola HNL-a, a na kraju je slavio aktualni prvak uvjerljivim rezultatom 5:0.

Iako je najavio kako je Marko Livaja spreman, Gonzalo Garcia počeo je na Rujevici bez njega. Jak olujni vjetar otežavao je duge lopte, a posebno je smetao Ivušiću koji se u prvom poluvremenu morao boriti i sa snagom prirode.

Gojak je u petoj minuti dodao lijevo za Devetka koji je sjajno ubacio pred gol gdje se još ljepše ubacio Toni Fruk i visoko skočio u naletu te glavom s nekih sedam metara zabio za vodstvo Rijeke. Igrači Hajduka samo su gledali kako se Fruk ubacuje, nitko ga nije ispratio i bio je to sjajan početak za aktualnog prvaka. Trajala je VAR provjera nekih 30-ak sekundi zbog potencijalnog zaleđa, ali je na koncu potvrđen gol.

Dobila je Rijeka dodatna krila nakon takvog početka, a onda povisila vodstvo u 22. minuti. Fruk je presjekao dodavanje Šarlije na oko 25 metara od gola, poslao Hodaka u prazno i onda preciznim udarcem s vrha šesnaesterca zabio za 2:0.

Doslovno je letio Fruk po terenu, a u 32. minuti zabio je i 'trogol', popularni 'hat-trick'. Prvo je Dantas zatresao prečku, a u nastavku akcije lopta je s desne strane stigla do Fruka koji je iskosa s lijeve strane fantastično zabio u gornji suprotni kut. Podigao si je loptu u zrak, a onda volejem strašno pogodio za nevjerojatnih pola sata u Jadranskom derbiju. Bio mu je to sedmi gol ove sezone za proboj na prvo mjesto liste najboljih strijelaca lige.

Garcia na početku drugog poluvremena nije ubacio Livaju već Sigura umjesto Pajazitija. Pajaziti je kao šestica u prvom poluvremenu puštao na sve strane i nije ispratio Fruka u praktički niti jednoj situaciji.

Međutim, Hajduk je u nastavku utakmice na teren izašao s istim manama, a Rijeka je zabila i četvrti gol. Nitko nije izašao na Vignata, a 21-godišnji Talijan je s nekih 18 metara pospremio loptu u donji lijevi kut za ogromnih i pomalo nevjerojatnih 4:0.

Pokušao je Garcia s Bambom i Brajkovićem, ali kakav je Hajduk bio govori i podatak da je tek nakon sat vremena igre napravio drugi prekršaj na utakmici.

Sigur je u 73. pokušao škaricama s vrha šesnaesterca, ali ispod prečke je to izvadio Zlomislić. Atraktivno, ali ponovno bez neke prave igre i akcije Hajduka.

Kada se činilo kako svi samo odrađuju utakmicu do kraja, puknula je i petarda na Rujevici. Fruk je u 86. proigrao Menala, a ovaj u prvom kontaktu s loptom, nakon što je ušao minu ranije, pobjegao obrani gostiju i lijepo prebacio Ivušića za 5:0.

Kobačni rezultat 5:0 svakako je velikim dijelom zasluga čudesnog Fruka koji je 'letio' po terenu i izluživao obranu Hajduka koja je u dosadašnjem dijelu prvenstva primila najmanje golova. Dojam je većine pratitelja HNL-a kako je Fruk odavno prerastao hrvatsko prvenstvo i pravo je čudo da nije otišao u velikom transferu još na kraju prošle sezone.

No, činjenica da je ovu utakmicu pratila i impresivna skupina europskih skauta, među kojima su bili i predstavnici Liverpoola i Milana, govori nam kako Fruk neće dočekati novu sezonu u dresu Rijeke, a moguće da će otići već vrlo skoro u zimskom prijelaznom roku.