Garcia htio uvesti Livaju, ono što mu je kapetan odgovorio neće se svidjeti navijačima Hajduka

Rijeka je u Jadranskom derbiju u sklopu 14. kola HNL-a na Rujevici svladala Hajduk 5:0.

Toni Fruk zabio je hat-trick nakon prvih pola sata igre, a nakon njega do kraja susreta zabili su još i Vignato te Menalo.

"Kada izgubiš 5:0 i ideš nešto analizirati, onda si vjerojatno idiot. Kažnjeni smo na samom početku, poslije toga imali šansu, ali nismo zabili. Svaki put kada smo pogriješili, bili smo kažnjeni. Ovo je tipičan dan kada ti sve što napraviš krene krivo. Teška večer za nas", rekao je trener Hajduka, Gonzalo Garcia pa se osvrnuo i na teške uvjete na susretu:

"U prvom dijelu smo morali igrati protiv vjetra, svaki centaršut je bio težak. Napravili smo neke pogreške, a Rijeka je to iskoristila."

Marko Livaja cijelu je utakmicu odgledao s klupe za pričuve.

"Pitali smo ga u drugom poluvremenu da se zagrije, rekao je da se ne osjeća dobro i da ga boli trbuh", pojasnio je Garcia koji je u najavi utakmice rekao da se kapetan Hajduka oporavio i da je potpuno spreman.