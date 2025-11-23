Najtrofejnija gimnastičarka govorila o operaciji grudi: 'Lagali ste, muž me nosio do kupaonice'

Najtrofejnija gimnastičarka svih vremena, Simone Biles, poznata je po pomicanju granica u sportu, no nedavno je privukla pažnju javnosti svojom iskrenošću o temi koja se često smatra tabuom – estetskoj kirurgiji. U nizu videa na TikToku, Biles je sa svojim pratiteljima podijelila detalje o povećanju grudi i drugim zahvatima, nudeći sirov i necenzuriran uvid u svoje iskustvo.

Operacija i "savršene" nove grudi

Biles je otkrila da se operaciji podvrgnula 16. lipnja u Houstonu kod dr. Kriti Mohan. Odlučila se za silikonske implantate od 310 kubičnih centimetara (cc), visokog profila i s dodatnim punjenjem. Objasnila je kako su implantati postavljeni ispod mišića kako bi se postigao što prirodniji izgled, što je bila najbolja opcija s obzirom na njezinu tjelesnu građu – visoka je 142 cm i ima široka ramena.

Iako je danas izuzetno zadovoljna rezultatom, koji opisuje kao "savršen", njezin prvi dojam nije bio pozitivan. "Uspaničila sam se. Izgledale su kao grudi izvanzemaljca jer su bile toliko visoko, skoro do vrata", priznala je. U tom je trenutku čak razgovarala s liječnicom o mogućnosti da ih ukloni jer su joj se činile prevelike. Međutim, s vremenom su se implantati smjestili i sada smatra da joj "izgledaju jako dobro", s čime su se složili i njezini obožavatelji hvaleći prirodan izgled.

Iznenađujuće težak oporavak

Jedan od aspekata o kojem je Biles najotvorenije govorila bio je oporavak, koji je bio daleko teži nego što je očekivala. "Lagali su mi", izjavila je u videu. "Ovo s*anje tako jako boli."

Dok su joj mnogi govorili kako će se brzo oporaviti, njezina je stvarnost bila potpuno drugačija. "Govorili su mi: 'O, Bože, nakon operacije sam išla u kino, u shopping.' Nema šanse! Nisam se mogla sama pomaknuti", ispričala je. Puni oporavak trajao je dva tjedna, a prvih dana bila je potpuno ovisna o suprugu, igraču Chicago Bearsa Jonathanu Owensu. "Jonathan me morao doslovno podizati iz kreveta i voditi u kupaonicu", dodala je, pretpostavljajući da je njezina mišićava građa doprinijela intenzivnijoj boli i težem oporavku.

Iskrenost o svim estetskim zahvatima

Povećanje grudi nije jedini estetski zahvat o kojem je Biles govorila. Potvrdila je da je imala ukupno tri operacije. Uz grudi, podvrgnula se i donjoj blefaroplastici kako bi uklonila "najgore podočnjake" te korekciji ušne resice koja joj je pukla u djetinjstvu.

Također je isprobala i botoks, točnije "baby botoks" u T-zoni, no tim iskustvom nije bila zadovoljna. Kako je objasnila za Today.com, jedna bi joj se obrva nekontrolirano podizala. "To bi se događalo nasumično! Tako da to više neću ponoviti", zaključila je.

Sportska ikona koja ruši sve rekorde

Otvorenost Simone Biles o osobnim odlukama dolazi uz njezinu neprikosnovenu sportsku karijeru koja ju je učinila globalnom ikonom. Smatra se najvećom gimnastičarkom u povijesti, a njezina postignuća su zapanjujuća. Osvojila je ukupno 11 olimpijskih medalja, od čega sedam zlatnih, te rekordnih 30 medalja na svjetskim prvenstvima (23 zlatne). Devet puta bila je nacionalna prvakinja SAD-a u višeboju, a njezino ime nose neki od najtežih elemenata u ženskoj gimnastici. Godine 2022. nagrađena je i Predsjedničkom medaljom slobode, najvišim civilnim odličjem u SAD-u.