Zastrašujuće snimke zlostavljanja mlade sportašice: 'Mama, prestani, boli me'

"Mama ne mogu više", vrišti s naslovnice rumunjskog portala Golazo.ro. Camelia Voinea (55) optužena je od strane dvije gimnastičarke za fizičko, psihičko i verbalno zlostavljanje.

Sabrina Voinea, njezina kći, koju trenira u Rumunjskom gimnastičkom savezu, također je bila žrtva agresivnog ponašanja Camelije Voinea. Na snimkama koje je dobio GOLAZO.ro, vidi se kako Camelia Voinea štipa svoju kćer i vrijeđa je, iako joj ona više puta govori da to više ne može. Na snimkama Sabrina je imala 8-9 godina.

Snimke su zastrašujuće

Camelia Voinea trenerica je u dvorani Flămânda u Constanti. Odjevena u kratku haljinu, neprikladnu za prostoriju za trening, Camelia Voinea trenira svoju kćer unatoč činjenici da treneri moraju nositi sportsku odjeću koja im omogućuje podršku sportašicama.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Sve o gimnastici čitajte na portalu Net.hr.

Nakon što Sabrina ne uspije izvesti element na šipki, Camelia Voinea zabija nokte u kćerinu kožu i tjera je, iako sportašica plače, da ponovi vježbu. Kad vidi majku kako joj se približava, Sabrina Voinea je instinktivno izbjegava, kao da se boji da će je udariti.

Foto: Schreyer/imago Sportfotodienst/profimedia

„Mama, ne mogu više! Želim da netko dođe k meni. Ne mogu više! Bole me rebra!“, kaže Sabrina između jecaja. Camelia Voinea ignorira Sabrinin strah i suze. „Što ti mogu ako si glupa?! Samo nastavi, bez obzira na sve!“ Gimnastičarka pada s paralelnih razboja i, usred jecaja, govori majci da ne može nastaviti.

I stayed silent in the past few days wondering if I was the problem...well...speachless.#voinea #gymnastics #romania pic.twitter.com/dOWpOH5GEN — bea 🦋 (@beux02) November 18, 2025

Bivše gimnastičarke istupile

„Sjećam se da sam razmišljala o skoku s mosta. Starog mosta, onog blizu City Malla. Nisam znala plivati, a to bi me spasilo od svega, zar ne?“, govori bivša gimnastičarka koja je trenirala pod Camelijom Voinea. Stigla sam tamo, ali netko je prošao pored mene i pitao me jesam li dobro. Razgovarala sam s njim, odveo me u bolnicu, stigli su baka i djed i ujak i odveli me kući.“

„Ova žena je čudovište!“ Druga bivša učenica Camelije Voinea optužuje je za fizičko i psihičko zlostavljanje. „Iščupala mi je pramenove kose s glave". "Imala sam rupe u kosi, vidjelo se moje tjeme, jer mi je od ovog mučenja otpadala kosa u pramenovima. Možete zamisliti koliko nas je snažno vukla", zastrašujuće su riječi bivše gimnastičarke.

Više snimki možete pogledati OVDJE.

POGLEDAJTE VIDEO: Od plaža do svjetske scene: Curacao i Haiti debitirat će na Mundijalu