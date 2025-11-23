Željko Sopić nakon utakmice s Lokomotivom napravio potez za svaku pohvalu: Znak buđenja Osijeka?

Osijek i Lokomotiva odigrali su 1:1 u 14. kolu SuperSport HNL-a na Opus Areni. Lokomotiva je povela u 43. minuti preko Marka Pajača iz kaznenog udarca, a Osijek je s igračem manje do izjednačenja stigao u 78. minuti golom Luke Jelenića.

Domaćin je od 28. minute igrao bez isključenog Oleksandra Petrusenka, koji je dobio drugi žuti karton nakon oštrog starta na Antoliću. Lokomotiva je prednost mogla i povećati, no Malenica je sjajno branio pokušaje Kolingera i Stojakovića, dok je Jelenić jednom ranije spašavao s gol-crte.

Osijek je, unatoč brojčanom minusu, u završnici pritisnuo i izjednačio nakon ubačaja iz auta i asistencije Cvijanovića. Lokomotiva je u samoj završnici imala još dvije velike šanse, no Malenica i nepreciznost gostiju ostavili su rezultat neriješen. Nakon utakmice Osijekovi igrači otišli su pozdraviti navijače Osijeka, a tamo je došao i trener Željko Sopić i rukovao se sa svakim igračem i na taj način jasno poručio što misli o igri svojih igrača.