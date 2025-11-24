Smatraju je oličenjem ženstvenosti: Nitko ne vjeruje da je ova glumica promijenila spol

Nicole Maines (28) je američka glumica, spisateljica i aktivistica za prava transrodnih osoba, koja je svojim radom postala jedna od najprepoznatljivijih javnih figura unutar LGBTQ+ zajednice. Rođena je 1997. godine u Gloversvilleu, u New Yorku. Transrodna je, a tranziciju je započela kao dijete. Već u osnovnoj školi jasno je izražavala svoj rodni identitet, a njezina je priča dobila nacionalnu pozornost kada je kao tinejdžerica bila središnji lik povijesne sudske presude Doe v. Regional School Unit 26 – prvog slučaja u SAD-u u kojem je sud presudio da škola mora omogućiti transrodnom djetetu korištenje toaleta u skladu s njegovim rodnim identitetom. Taj je slučaj promijenio smjernice školskih politika diljem SAD-a.

Svjetsku slavu Nicole je stekla ulogom Nije Nal Dreamer u popularnoj superherojskoj seriji Supergirl čime je postala prva transrodna superjunakinja u povijesti televizije. Ova glumica se potom pojavila i u seriji The Flash, a zatim i u hvaljenoj seriji Yellowjackets gdje je glumila Lisu. Mnoge intirigira i njezin ljubavni život. Ono što je poznato je da je bila u vezi s TikTok zvijezdom Nathanom Weirom, a nedavno su se pojavila šuškanja da je par prekinuo, međutim nitko od njih dvoje nije potvrdio ove informacije.