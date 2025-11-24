Zovu je najljepšom Srpkinjom, a zahvate krije 'kao zmija noge': Kako izgleda Emina Jahović?

Pjevačica Emina Jahović (43) započela je svoju glazbenu karijeru početkom 2000-ih i postala jedna od najpoznatijih pjevačica na ovim prostorima, a uspješno je gradila karijeru i u Turskoj. Njeni najpoznatiji hitovi uključuju pjesme kao što su ''Posle mene'', ''Dal' ona zna'', ''Beograd priča''... Također, Emina slovi za jednu od najljepših pjevačica, a javno je priznala samo korekciju nosa, dok je negirala druge estetske zahvate. Kako danas izgleda Emina Jahović - pogledajte u našoj galeriji.