POP DIVA /

Zovu je najljepšom Srpkinjom, a zahvate krije 'kao zmija noge': Kako izgleda Emina Jahović?

Zovu je najljepšom Srpkinjom, a zahvate krije 'kao zmija noge': Kako izgleda Emina Jahović?
Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell
1 /19
Pjevačica Emina Jahović (43) započela je svoju glazbenu karijeru početkom 2000-ih i postala jedna od najpoznatijih pjevačica na ovim prostorima, a uspješno je gradila karijeru i u Turskoj. Njeni najpoznatiji hitovi uključuju pjesme kao što su ''Posle mene'', ''Dal' ona zna'', ''Beograd priča''... Također, Emina slovi za jednu od najljepših pjevačica, a javno je priznala samo korekciju nosa, dok je negirala druge estetske zahvate. Kako danas izgleda Emina Jahović - pogledajte u našoj galeriji. 

24.11.2025.
6:02
Hot.hr
Antonio Ahel/ataimages/pixsell
Emina JahovićIzgledKarijera
Zovu je najljepšom Srpkinjom, a zahvate krije 'kao zmija noge': Kako izgleda Emina Jahović?