Imamo 15 sportskih 'ratnika' za Beograd: 'Neka zvižde, koga briga. Ponosno ćemo slušati hrvatsku himnu'

Ivica Tucak i hrvatska vaterpolska reprezentacija spremni su za Europsko prvenstvo u Beogradu. Zadnji pripremni dan uoči turnira je odrađen. Imat će naši vaterpolisti doduše dva treninga po dolasku u Beograd u petak, kako bi se upoznali s bazenom i ambijentom u beogradskoj Areni, gdje ih očekuje utakmica protiv Slovenije u nedjelju (18.00) s kojom će započeti nastup na prvenstvu.

Hrvatska tako kreće u novu bitku za europski tron, a izbornik Ivica Tucak uoči odlaska na Europsko prvenstvo u Beogradu za Net.hr otvora dušu o teškim odlukama, paklenoj atmosferi koja ih čeka, suparnicima, neslomljivoj emociji koja ga veže uz Hrvatsku, o 15 "ratnika" koji će u beogradskom bazenu "jurišati" po još jedan veliki rezultat za hrvatski vaterpolo.

Naravno, priča Tucak i i ostalim temama...

Odluka o konačnom popisu od petnaest igrača nikada nije laka, a ovoga puta, čini se, bila je Tucku teža no ikad. Neka iskusna imena su otpala, a priliku su dobile mlađe snage, no izbornik je jasan: u Beograd putuju oni koji su u ovom trenutku najspremniji.

'Svaka je odluka teška'

Odabir putnika za veliko natjecanje noćna je mora svakog izbornika, a Ivica Tucak to ne skriva. Svi igrači koji su prošli naporne pripreme dali su više od sto posto sebe, sa snom da zaigraju na europskoj smotri, no broj mjesta je neumoljivo ograničen.

"Odluke o popisu nikad nisu lake. Milijun puta sam rekao kako meni, tako i ostalim izbornicima. To su odluke koje su teške u smislu toga da su ti igrači svi prošli pripreme, da se svi igrači bore sa željom da nastupaju na Europskom prvenstvu, a nažalost, broj je taj koji je limitiran", iskreno priznaje Tucak u uvodu razgovora i nastavlja.

Mi ćemo, kao i uvijek do sada, dati sve od sebe. Ponosno ćemo nositi grb na svom srcu, ponosno ćemo slušati hrvatsku himnu i borit ćemo se. Što nam dragi Bog da, ali budite sigurni da ćemo dati zadnji atom snage za Hrvatsku i da ćemo se u Beogradu na EP-u boriti kao lavovi. Ivica Tucak za Net.hr.

"Da je bio unutra bilo tko od onih igrača koji su otpali, bilo bi isto zasluženo kao i ovi koji su unutra. Odluka kranja nije bila lagana. Vagali smo, razmišljali i donijeli odluku za koju vjerujem da je najbolja za hrvatski vaterpolo u ovom trenutku. Vjerujem da smo donijeli najbolju odluku i da je ovo u ovom trenutku najbolje što hrvatski vaterpolo ima."

Foto: Matija Habljak/pixsell

Najviše pozornosti privukla je odluka na vratarskoj poziciji, gdje je iskusni Toni Popadić ostao bez mjesta, a priliku je dobio, uz Marka Bijača i Ivan Marcelić. Tucak pojašnjava kako je odluka donesena isključivo na temelju trenutačne forme.

"To je neka naša procjena i ocjena. U ovom trenutku Bijač i Marcelić su ti koji su u boljoj formi, koji su zaslužili biti u Bewogradu. I tu su bile nijanse, isto smo razmišljali, vagali, ali evo, donijeli smo tu odluku zbog forme Marcelića koja je takva kakva je, sjajna i nema se tu što reći. Smatramo kako je on zasluženo unutra. Marcelić je drugačiji tip vratara od Bijača i donijet će nam jednu dodanu vrijednost. Svaka odluka gdje ti nekog otpisuješ nije lagana. Ona je teška. Svaki igrač je htio biti na popisu reprezentacije Hrvatske za EP u Beogradu, svaki igrač je dao na pripremama sve od sebe, išao 100% i ja im samo mogu reći jedno veliko hvala", kratko je pojasnio izbornik, ne ostavljajući prostora za sumnju u svoje odluke.

Gruzija je opasna, Grčka najjača

Hrvatska se u skupini nalazi s Grčkom, Slovenijom i Gruzijom. Dok za Sloveniju Tucak vjeruje kako "ne bi trebalo biti većih problema" jer smo "puno kvalitetnija ekipa", poseban oprez naglašava kod Gruzije. Ta reprezentacija, na prvi pogled autsajder, krije nekoliko iznimno opasnih aduta.

"Osjećam se dobro prije početka prvenstva. Odradili smo sve što smo trebali odraditi. Miran sam, spremni smo za sve izazove EP-a. EP je veliki i zahtjevan turnir. Sad počinje ovo pravo, ono za što smo radili i trenirali krvavo ovih mjesec dana. Mislim da smo odradili veliki dio posla. Sad preostaje da malo igrače odmorimo, regeneriramo i sad počinje priprema i za suparnike. Dosad smo bili isklučivo fokusirani na sebe. Sad ćemo se fokusirati na suparnike, počevši sa Slovenijom, pa preko Gruzije do Grčke. Svaka je utakmica važna na svoj način, svaki dvoboj ima težinu, svaki gol, obrana, svaki blok i zaveslaj. Sad je drugačiji sistem nego dosad, prema tome svjesni smo svega toga. Vjerujem da ćemo biti dobri, da ćemo biti pravi. Dokle će nas to odvesti, vidjet ćemo. Nije nam lak put, on je težak kao i svakoj reprezentaciji na EP-u. S obzirom na kvalitetu koju imamo i to što smo napravili, vjerujem da se imamo pravo nadati da ćemo biti dobri."

Slovenija je početak...

"Vjerujem da protiv Slovenije ne bi trebali imati većih problema. Mislim da smo puno kvalitetnija momčads nego oni i nemam zasad nikakve informacije, ali kvaliteta je definitivno na našoj strani. Što se tiče Gruzije, e tu ćemo već morati biti jako oprezni", naglašava Tucak i dodaje:

"To je reprezentacija koja u svojim redovima ima trojicu igrača sa srpskim i crnogorskim putovnicama, bivših reprezentativaca Srbije i reprezentacije Crne Gore, plus jednog našeg igrača iz Solarisa, Andriju Vlahovića, koji je sa mnom bio juniorski prvak svijeta 2009. godine. Uz to, tu su Gruzijci koji znaju igrati jako dobro. Tu su igrači koji su igrali u Mladosti. Nema, Gruzija je jedna odlilna momčad", upozorava Tucak.

Dodatnu dimenziju opasnosti daje i činjenica da je na klupi Gruzije Sakis Kechagias, grčki strateg koji je trener Primorca.

"Tu će trebati biti oprezan. Bit će to zahtjevna utakmica i morat ćemo biti na sto posto", jasan je izbornik, dok Grčku smatra najjačim suparnikom u skupini.

"Ključni faktori na svakom natjecanju, pa tako i u Beogradu su snaga, koncentracija, psihološka stabilnost, individualna kvaliteta, kolektivna kvaliteta, kvaliteta grupe. To je ono što je na svakom velikom natjecanju presudno, tako će biti i sad. Imamo kolektiv koji je već 4 godine zajedno".

Barakude već četiri godine zadržavaju stabilnost u sastavu, s minimalnim promjenama. U odnosu na SP u Singapuru, Brubnjaka je zamijenio Bašić, a Popadića Marcelić. No, ako usporedimo trenutnu ekipu s onom koja je nastupala na EP-u u Splitu 2022. godine, čak 11 igrača je ostalo isti: Bijač, Burić, Fatović, Lazić, Bukić, Biljaka, Žuvela, Vrlić, Bašić, Harkov i Kržić. Vukičević bi također bio dio tog sastava da nije imao srčanih problema. Ovaj kontinuitet govori samo jedno. Momčad je izuzetno uigrana, a automatizam u igri na visokom nivou.

Foto: Matija Habljak/pixsell

"To je jedna snaga i kvaliteta hrvatske vaterpolske reprezentacije. Znamo se dobro. Svi smo željni, imamo isti motiv, imamo automatizam i vjerujem da je to sve naša kvaliteta. E sad, što može biti mana, to ćemo vidjeti. Naravno da imamo crne rupe u igri i mi, trenutke koji nisu dobri. Njih treba pokušati svesti na minimum, a svoju snagu i kvalitetu dići na razinu koja je potrebna za osvojiti jedno od odličja na EP-u".

Jesu li centri i vratari hrvatske vaterpolske reprezentacije dvije pozicije gdje smo najjači na svijetu?

"Ne znam, ne bi ja tako gledao. Uvijek gledam kolektiv. Nikad nisam volio, a vi to dobro znate, isticati pojedince, pa neću niti sad. Mi smo jedna grupa od 15 igrača plus 8 ili 9 nas u stožeru. Svaki kotačić u toj grupi je isto važan, bitan. To vam je odgovor na ovo vaše pitanje. Mi smo jedan kolektiv, jedna grupa koja zajedno diše i tko je jači, a tko slabiji, teško je donositi takve odluke. Ono što je meni kao izborniku važno je da smo svi jedan kolektiv koji ima zajednički cilj, istu glad, želju i onda je to ono što je potrebno meni."

Zajedništvo kao najveća snaga

Na pitanje je li dobio petnaest vaterpolskih "ratnika" u bazenu koji će "ginuti za Hrvatsku" i plivati u bazenu do iznemoglosti, Tucak odgovara bez zadrške.

"Ja u to vjerujem i nisam nikad sumnjao. To su momci koji su sretni što igraju za hrvatsku reprezentaciju i koji su uvijek davali sto posto sebe. tako će biti i ovog puta. To su momci koji vole svoju domovinu".

Hrvatski vaterpolska reprezentacija za EP u Beogradu: Vratari 1. Marko Bijač (Jadran) 2. Ivan Marcelić (Mladost) Centri 3. Luka Lončar (Mladost) 4. Josip Vrlić (Mladost) Braniči 5. Rino Burić (Pro Recco) 6. Matias Biljaka (Mladost) 7. Marko Žuvela (Jug Adriatic osiguranje) 8. Filip Kržić (Jug Adriatic osiguranje) Napadači 9. Loren Fatović (Jadran) 10. Luka Bukić (Mladost) 11. Ante Vukičević (Mladost) 12. Franko Lazić (Mladost) 13. Konstantin Harkov (Mladost) 14. Andrija Bašić (Mladost) 15. Zvonimir Butić (Jadran)

Upravo to zajedništvo i glad za uspjehom bit će glavno oružje Barakuda u Beogradu, gdje ih, osim jakih suparnika, čeka i očekivana neprijateljska atmosfera s tribina. No, izbornika to nimalo ne brine.

"Koga to briga. Ne tiče nas se to. Svjesni smo mi svega", odrješito kaže i dodaje:

"Tko će zviždati, neka zviždi, tko će nam pljeskati, aplaudirati, neka plješće i aplaudira. To nisu stvari na koje mi možemo utjecati, niti smiju utjecati na nas. Mi imamo svoj cilj i znamo što nam je važno, znamo što nam je raditi, znamo naš cilj. Na publiku, što će nam vikati, hoće li nam zviždati, na sve to niti možemo niti hoćemo utjecati. Baš nas briga da vam pravo kažem. Poštujemo svakog", čvrsto govori Tucak.

Na prijašnja dva EP u Beogradu (2006. i 2016.) nismo se s tim dobro nosili. Takvi su bili i plasmani, dva 7. mjesta.

"Ma. nema to veze s tim. To su bila različita vremena, potpuno drugačije okolnosti. 2006. nisam bio prisutan, 2016. sam u Beograd vodio reprezentaciju i znam s kakvim smo problemima išli u Beograd. Bili smo praktički desetkovani bez pola reprezentacije. Odigrali smo turnir korektno. To sedmo mjesto je bilo ispod naših želja i očekivanja. Ozljede, problemi, imali smo poteškoća i to 7. mjesto je realno bilo u tom trenutku za nas".

'Imam samo jednu domovinu, ne preostaje mi ništa drugo nego da je volim'

Emocija s kojom Ivica Tucak vodi reprezentaciju posebna je priča. Njegova ljubav prema domovini, koju ne skriva, izvor je nevjerojatne motivacije. Na podsjetnik da je odbijao bogate ponude iz Kine i Saudijske Arabije, Tucak jednostavno odgovara:

"Nemam ja drugu domovinu. To je moja država, moja domovina i volim je isto kao što je, pretpostavljam, voli svaki građanin i državljanin Hrvatske na isti način. To je jedina država koju imam i ne preostaje mi ništa drugo nego da je volim.

Ta duboka povezanost ima korijene i u njegovoj prošlosti, kada je kao mladić bio sudionik Domovinskog rata. Iako o tim danima ne voli govoriti, ističući da se "treba okrenuti budućnosti", jasno je da je iskustvo obrane domovine zauvijek oblikovalo njegov karakter i odnos prema hrvatskom grbu.

Na kraju, poruka navijačima je jednostavna i iskrena, baš kao i sam izbornik.

"Nemam nikakvu posebnu poruku. Mi ćemo, kao i uvijek do sada, dati sve od sebe. Ponosno ćemo nositi grb na svom srcu, ponosno ćemo slušati hrvatsku himnu i borit ćemo se. Što nam dragi Bog da, ali budite sigurni da ćemo dati zadnji atom snage za Hrvatsku i da ćemo se boriti kao lavovi."

