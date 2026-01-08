FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DRAMA PRED BEOGRAD /

Hrvatskoj se sve otvorilo! Sukob u svlačionici Italije mijenja sve pred Europsko prvenstvo

Hrvatskoj se sve otvorilo! Sukob u svlačionici Italije mijenja sve pred Europsko prvenstvo
×
Foto: Hrvoje Jelavic/pixsell

Hrvatsku prvi ispit čeka 11. siječnja protiv Slovenije, nakon čega slijede susreti s Gruzijom i Grčkom.

8.1.2026.
11:27
Sportski.net
Hrvoje Jelavic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Europsko prvenstvo u vaterpolu u Beogradu počinje za dva dana, a već uoči prvog plivanja jedna je tema u središtu pozornosti, ozbiljno oslabljena talijanska reprezentacija. Zbog sukoba u svlačionici čak šestorica ključnih igrača izbačena su iz momčadi, što bitno mijenja odnose snaga na turniru.

Hrvatska natjecanje otvara u skupini B sa Slovenijom, Gruzijom i Grčkom. Tri najbolje reprezentacije prolaze dalje, a prema očekivanjima upravo Hrvatska, Italija i Grčka trebale bi voditi glavnu riječ u borbi za polufinale. No Talijani u Beograd dolaze bez niza svojih nositelja.

Nakon ispadanja u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva u Singapuru došlo je do sukoba između dijela igrača i izbornika Alessandra Campagne. Nekoliko iskusnih vaterpolista tražilo je njegovu smjenu, no Talijanski savez stao je uz izbornika i povukao drastičan potez, iz reprezentacije su izbačeni, među ostalima, Alessandro Velotto, Nicholas Presciutti i prvi vratar Gianmarco Nicosia.

Takav rasplet značajno smanjuje talijanske izglede i otvara dodatni prostor Hrvatskoj i Grčkoj, koje sada figuriraju kao glavni favoriti za prolazak u završnicu. Hrvatsku prvi ispit čeka 11. siječnja protiv Slovenije, nakon čega slijede susreti s Gruzijom i Grčkom.

POGLEDAJTE VIDEO: Olimpijska baklja u bajkovitim snježnim prizorima prošla je kroz regiju Emilia Romagna što je dodatno potaknulo olimpisjki duh

BarakudeHrvatskaIvica TucakItalija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
DRAMA PRED BEOGRAD /
Hrvatskoj se sve otvorilo! Sukob u svlačionici Italije mijenja sve pred Europsko prvenstvo