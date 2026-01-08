Hrvatskoj se sve otvorilo! Sukob u svlačionici Italije mijenja sve pred Europsko prvenstvo

Europsko prvenstvo u vaterpolu u Beogradu počinje za dva dana, a već uoči prvog plivanja jedna je tema u središtu pozornosti, ozbiljno oslabljena talijanska reprezentacija. Zbog sukoba u svlačionici čak šestorica ključnih igrača izbačena su iz momčadi, što bitno mijenja odnose snaga na turniru.

Hrvatska natjecanje otvara u skupini B sa Slovenijom, Gruzijom i Grčkom. Tri najbolje reprezentacije prolaze dalje, a prema očekivanjima upravo Hrvatska, Italija i Grčka trebale bi voditi glavnu riječ u borbi za polufinale. No Talijani u Beograd dolaze bez niza svojih nositelja.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Nakon ispadanja u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva u Singapuru došlo je do sukoba između dijela igrača i izbornika Alessandra Campagne. Nekoliko iskusnih vaterpolista tražilo je njegovu smjenu, no Talijanski savez stao je uz izbornika i povukao drastičan potez, iz reprezentacije su izbačeni, među ostalima, Alessandro Velotto, Nicholas Presciutti i prvi vratar Gianmarco Nicosia.

Takav rasplet značajno smanjuje talijanske izglede i otvara dodatni prostor Hrvatskoj i Grčkoj, koje sada figuriraju kao glavni favoriti za prolazak u završnicu. Hrvatsku prvi ispit čeka 11. siječnja protiv Slovenije, nakon čega slijede susreti s Gruzijom i Grčkom.

POGLEDAJTE VIDEO: Olimpijska baklja u bajkovitim snježnim prizorima prošla je kroz regiju Emilia Romagna što je dodatno potaknulo olimpisjki duh