Sve što trebate znati o Europskom prvenstvu u vaterpolu 2026: Barakude u lovu na novu medalju

Početak 2026. godine donosi pravu vaterpolsku poslasticu za sve ljubitelje sporta. Od 10. do 25. siječnja, Beograd će biti domaćin 37. izdanja Europskog prvenstva za vaterpoliste, natjecanja koje će okupiti 16 najboljih reprezentacija Starog kontinenta u borbi za prestižni naslov. Turnir ima i poseban značaj jer se održava na stotu obljetnicu prvog Europskog prvenstva, održanog davne 1926. godine u Budimpešti. Hrvatska reprezentacija, aktualni europski viceprvak, u Srbiju putuje s velikim ambicijama, a navijači s nestrpljenjem iščekuju nove nastupe Barakuda.

Novi sustav natjecanja u Beogradskoj areni

Ovogodišnje prvenstvo donosi promjenu u formatu natjecanja, treću u posljednja tri izdanja. Nakon prve grupne faze, u kojoj su momčadi podijeljene u četiri skupine po četiri, po tri najbolje reprezentacije iz svake skupine prolaze dalje. One zatim formiraju dvije nove skupine od po šest ekipa, pri čemu se prenose svi bodovi osvojeni u međusobnim susretima u prvoj fazi. Konkretno, momčadi iz skupina A i C formirat će novu skupinu E, dok će se one iz skupina B i D spojiti u skupinu F. Po dvije najbolje reprezentacije iz novih skupina osigurat će plasman u polufinale i borbu za medalje. Sve utakmice igrat će se u impresivnoj Beogradskoj areni, najvećoj dvorani u regiji, koja je 2016. godine postavila svjetski rekord posjećenosti na jednoj vaterpolskoj utakmici s 18.473 gledatelja.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Put Hrvatske: Raspored i protivnici u skupini B

Hrvatska je voljom ždrijeba smještena u skupinu B, gdje će snage odmjeriti s Grčkom, Gruzijom i Slovenijom. Barakude otvaraju prvenstvo u nedjelju, 11. siječnja, utakmicom protiv Slovenije u 18:00 sati. Dva dana kasnije, u utorak, 13. siječnja, slijedi dvoboj s Gruzijom u ranijem terminu od 12:45. Posljednju i ujedno najzahtjevniju utakmicu prve faze Hrvatska igra protiv uvijek neugodne Grčke, u četvrtak, 15. siječnja, s početkom u 20:30.

Grčka je reprezentacija koja redovito cilja na najviši plasman, iako još uvijek čeka svoju prvu europsku medalju, dok je Gruzija posljednjih godina pokazala značajan napredak, ostvarivši povijesni plasman u četvrtfinale 2022. godine. Slovenija je na papiru autsajder skupine, no na ovakvim natjecanjima iznenađenja su uvijek moguća. Sve utakmice hrvatske reprezentacije prenosit će se uživo na Drugom programu Hrvatske radiotelevizije.

Pogled u povijest: Hrvatska među europskim velesilama

Hrvatska vaterpolska reprezentacija jedna je od najtrofejnijih u povijesti europskih prvenstava. Barakude su se okitile s dva zlata, onim legendarnim u Zagrebu 2010. te na domaćem terenu u Splitu 2022. godine. Uz to, osvojili su i tri srebra (1999., 2003. i 2024.) te jednu broncu (2018.). Na posljednjem prvenstvu, održanom u Zagrebu i Dubrovniku 2024., Hrvatska je u dramatičnom finalu poražena od Španjolske.

Apsolutni vladar europskih prvenstava je Mađarska s nevjerojatnih trinaest zlatnih medalja. Slijede je Srbija s osam naslova (uključujući medalje Jugoslavije te Srbije i Crne Gore), te Italija s tri zlata. Hrvatska se s dva naslova nalazi u uglednom društvu reprezentacija koje su ispisale povijest ovog sporta.

Beogradsko prvenstvo bit će nova prilika za izabranike Ivice Tucka da pokažu svoju snagu i ponovno se upuste u borbu za jednu od medalja, nastavljajući tako niz fantastičnih rezultata hrvatskog vaterpola na najvećoj sceni.

POGLEDAJTE VIDEO: Barakude pozirali za novo izdanje popularnog kalendara: Ovaj put je malo drugačije