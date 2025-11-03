PRIPREME /

Ponos Hrvatske opet na okupu! Beograd se bliži, a cilj je samo jedan

Barakude su na okupu. Prvi put nakon Svjetskog prvenstva u Singapuru, na bazenu uz Savu u Zagrebu okupila se vaterpolska reprezentacija Hrvatske.

Izbornik Ivica Tucak na dvodnevne mini pripreme je pozvao 23 igrača. Konkretnije brušenje forme za Europsko prvenstvo kojem će Beograd biti domaćinom u siječnju sljedeće godine, počet će u u prosincu.

"Cilj i svrha okupljanja su početni, trenutačni uvid u stanje igrača, ali jednako tako i razgovor s pojedinim igračima za koje držim da je to nužno," kazao je Tucak.

Tijekom priprema obavit će se i temeljita analizu nastupa na Svjetskom prvenstvu u Singapuru na kojem su "barakude" ispale u četvrtfinalu od Mađarske.

Tucak je najavio kako će pripreme za EP početi 7. prosinca, a do 16. prosinca rprezentacija će boraviti u Zagrebu. Potom slijede dvije prijateljske utakmice protiv Mađarske (17. i 18. prosinca), a novo okupljanje je od 21. do 23. prosinca u Splitu. Koncem prosinca hrvatska vrsta će nastupiti na pripremnom turniru u Nizozemskoj.

"Nakon Rotterdama ću dečkima dati slobodno do 2. siječnja 2026. u Dubrovniku. Ondje ćemo imati četiri treninga, a 4. siječnja ćemo otputovati u Budvu, sparirali s Crnogorcima. Završno okupljanje je u Zagrebu 8. siječnja, a dan kasnije se ide za Beograd," poručio je Tucak.

Podsjetimo, Europsko prvenstvo održat će se u glavnom gradu Srbije od 10. do 25. siječnja 2026., a naša je reprezentacija će igrati u skupini B zajedno s Grčkom, Slovenijom i Gruzijom. 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
3.11.2025.
20:13
Silvijo Maksan
Hrvatska Vaterpolo ReprezentacijaIvica Tucak
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx