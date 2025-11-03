Ovo je trenutak kada su se sukobile dvije Srbije: Podijelila ih vlast, a na noge digla jedna majka

NIJE GOTOVO /

Srbija opet na nogama - samo dan nakon prve godišnjice pada nadstrešnice u Novom Sadu. Majka jednog od poginulih, Dijana Hrka, počela je štrajk glađu ispred Skupštine gdje su se okupili prosvjednici Vučićevog režima, ali i njegovi simpatizeri pa je unatoč velikom broju policije došlo i do sukoba. I dok će se o svemu Vučić oglasiti tek za dva sata, večeras je najavljeno novo okupljanje.

"Vlasti žele podijeliti naciju, stvorit će se dvije Srbije - jedna na jednoj strani i jedna na drugoj, samo se nadam da neće doći do krvoprolića", kaže Miloš Pavlović, jedan od prosvjednika.

Uhićeno je 37 osoba - sve građanski prosvjednici. Među njima i bivši košarkaški reprezentativac Vladimir Štimac koji je ranije Vučića žestoko kritizirao na X-u. Srušen je na pod. Više u prilogu...