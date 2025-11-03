Pet dana izgubljena u šumi: HGSS-ovac otkrio kako je izgledao susret žene sa sinom

'ZATO NIKAD NE ODUSTAJEMO' /

Čudo kod Samobora! HGGS je pronašao stariju ženu koja je čak pet dana bila izgubljena u šumi bez hrane i vode! Nestala je u sredinom prošlog tjedna, a prvog dana za njom je tragala njezina obitelj.

U četvrtak je počela velika akcija u kojoj su, uz 16 članova HGSS-a Samobor, u potrazi sudjelovali i spašavatelji i timovi s potražnim psima iz Koprivnice, Bjelovara, Novske, Orahovice, Zlatar Bistrice, te policajci iz Jastrebarskog. Korišteni su u termovizijski dronovi i terenska vozila. Nestala žena je pronađena živa jučer ujutro i predana timu hitne medicinske pomoći.

Boris Mišević razgovarao je s pročelnikom HGSS-a Samobor, Nikolom Totom, koji je otkrio kako je baka uspjela preživjeti pet dana u šumi. Više u videu...