FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'ZATO NIKAD NE ODUSTAJEMO' /

Pet dana izgubljena u šumi: HGSS-ovac otkrio kako je izgledao susret žene sa sinom

Čudo kod Samobora! HGGS je pronašao stariju ženu koja je čak pet dana bila izgubljena u šumi bez hrane i vode! Nestala je u sredinom prošlog tjedna, a prvog dana za njom je tragala njezina obitelj.

U četvrtak je počela velika akcija u kojoj su, uz 16 članova HGSS-a Samobor, u potrazi sudjelovali i spašavatelji i timovi s potražnim psima iz Koprivnice, Bjelovara, Novske, Orahovice, Zlatar Bistrice, te policajci iz Jastrebarskog. Korišteni su u termovizijski dronovi i terenska vozila. Nestala žena je pronađena živa jučer ujutro i predana timu hitne medicinske pomoći. 

Boris Mišević razgovarao je s pročelnikom HGSS-a Samobor, Nikolom Totom, koji je otkrio kako je baka uspjela preživjeti pet dana u šumi. Više u videu...

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
3.11.2025.
20:02
RTL Danas
HgssHgss AkcijaSpašavanjeBakaSamobor
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx