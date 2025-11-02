Retro ljepotice i brkati zavodnici: Pogledajte kako izgleda set serije koja će vas osvojiti

DIVLJE PČELE DOLAZE! /

Na glavnom trgu gostionica, brijačnica, krojač i maslina - selo Vrilo ima sve što je imalo jedno dalmatinsko mjesto 50-ih, osim plavog neba, jer ono je imaginarno. Sve je snimljeno na 2000 četvornih metara seta nove RTL-ove serije Divlje pčele.

Scenografkinja Gordana Kazić otkriva neke od detalja: "Dosta je bilo pusto u to vrijeme. Setovi, interijeri koji su tu, vidi se kod tri sestre, one su malo siromašnije, ali ostali setovi dosta su bogati."

I to autentičnim namještajem tog doba. Produkcijska ekipa tražila ga je po cijeloj Europi, isto kao i retro kostime '50-te imaju prepoznatljiv stil, a sve je dodatno prilagođeno osobinama lika.