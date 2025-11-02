Zarađuju tisuće igrajući igrice: Hrvatski YouTuber otkriva kako funkcionira ovaj svijet

IDEJE NA STOLU: NENO HADŽIHAJDIĆ /

Gaming industrija u Hrvatskoj odavno nije samo dječja igra; prerasla je u ozbiljan posao koji donosi milijunske prihode, zapošljava tisuće ljudi i stvara nove zvijezde digitalnog doba. Ipak, iza blještavila profesionalnih turnira i popularnih streamera kriju se i brojni izazovi, posebice kada je riječ o sigurnosti najmlađih.

O usponima i padovima hrvatske gaming scene, načinima zarade i opasnostima koje vrebaju u virtualnom svijetu razgovarali smo u podcastu net.hr-a "Ideje na stolu" s Nenom Hadžihajdićem, poznatijim kao PvtMoleEster, jednim od najpoznatijih domaćih YouTubera i gamera čiji kanal prati oko 140.000 ljudi.