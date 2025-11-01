NEVJEROJATNI PRIZORI /

Sredinom jeseni za očekivati je da je već krenula sezona grijanja i kaputa, ali ova je jesen toliko topla da na plažama još uvijek ima kupača. Ovogodišnji početak studenog i Svisvete umjesto po hladnoći mnogi će upamtiti po obilasku groblja u kratkim rukavima na 20-ak stupnjeva.

Prvog dana mjesec studeni nije opravdao svoj naziv. Umjesto u toplim jaknama Zadrani i turisti su još uvijek u kupaćim kostimima.