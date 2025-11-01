Sanchez: 'Kapetan Dinama je zaslužio utakmicu završiti prije isteka 90. minute'

'VRLO JASNO' /

Derbijem Dinama i Rijeke otvoreno je 12. kolo HNL-a. U utakmici punoj nervoze Plavi su uz puno muke slavili 2:1. Obje momčadi pokazale su dva lica. Dinamo je bolje otvorio susret i prvo poluvrijeme okrunio pogotkom Bakrara u 29. minuti. No, u nastavku se Rijeka probudila i bila opasnija. Do izjednačenja su došli preko Ndockyta u 58. minuti. Vrijedna tri boda Dinamu je na samom kraju susreta donio Hoxha. U 84. je minuti zabio još jedan spektakularan pogodak za konačnih 2:1. Susret su obilježile i tenzije. Kapetan Dinama Mišić obračunao se s pola momčadi Rijeke pa zaradio samo žuti karton, a sudac Pajač podijelio ih je ukupno devet.