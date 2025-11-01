LIJEČNICI PONOVNO NEGODUJU /

Ispričnice i pregledi ročnika prelili čašu: 'Neugodno nas je iznenadilo....'

Liječnici obiteljske medicine upozoravaju da bi novi Pravilnik u kojem su izmjene i o ispričnicama mogao dodatno opteretiti ionako preopterećene ambulante. Dodatnu zabrinutost liječnicima izazvala je i nedavna izjava ministra obrane Ivana Anušića, koji je rekao da će domovi zdravlja i ambulante obiteljske medicine imati obavezu pregledavati ročnike. Više pogledajte u prilogu reporterke Leone Šiljeg

 

1.11.2025.
10:59
RTL Danas
Liječnici Ispričnice Rocnici
