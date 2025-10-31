Poznati detalji zašto nije bilo prijenosa rukometaša: 'Nedopustive greške švicarske produkcije'

ISPOD STANDARDA /

Iako je RTL još ranije otkupio TV prava za jučerašnju utakmicu iz Berna, prijenosa iz Švicarske nije bilo zbog nedopustivih grešaka švicarske TV produkcije. Umjesto ugovorenih pet kamera, Švicarci su zbog tehničkog kvara cijeli prijenos radili sa samo jednom kamerom uz slab internetski signal iz dvorane. Uslijed takvog razvoja događaja RTL televizija nije si mogla dopustiti prijenos utakmice Švicarska - Hrvatska koji ne udovoljava televizijskim standardima.

Ovo je razlog zašto nema TV prijenosa utakmice Hrvatske protiv snažnog suparnika

Tekstualni prijenos druge utakmice Hrvatska - Švicarska UŽIVO možete pratiti na portalu Net.hr u subotu od 18 sati.