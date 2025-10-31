Proslavljeni trener s posebnom emocijom otvorio dušu i prvi put javno rekao neke stvari

Nenad Šoštarić, čovjek koji je hrvatskom rukometu podario povijesnu broncu i nebrojeno emocija, u opsežnom intervjuu za Net.hr otvorio je dušu kako to samo on zna...

Pročitao sam jednu strašnu Einsteinovu izreku. Ona kaže - informacija nije znanje. Potrebno je iskustvo da bi došao do mudrosti. Prema tome, bilo bi dobro da konačno shvatimo da trebamo upregnut sve zajedno. Jedan kriterij je kvaliteta i jedan kriterij je znanje, a svi ti umjetni kriteriji koji se stvaraju su ništa. Kriterij i oružje svakog trenera je, po meni, uvijek jedno te isto - znanje i poštenje. To je nešto što ti nitko ne može uzeti. Nenad Šoštarić za Net.hr.

'Švicarci su odlični'

Trener koji je s Lokomotivom ispisao najuspješnije stranice klupske povijesti, osvojivši tri europska finala, dva Kupa i dva prvenstva Hrvatske, te čovjek koji je žensku reprezentaciju Hrvatske doveo do mediterinskog srebra i senzacionalnog trećeg mjesta na EP-u 2020., iskreno je progovorio o tome što bi on htio raditi u hrvatskm rukometu.

Šoštarić komentira pobjedu hrvatske muške rukometne reprezentacije protiv Švicarske 29-26 u Bernu u prvoj prijateljskoj utakmici za Europsko prvenstvo u četvrtak. Priča o Švicarcima na koje dosta ljudi u Hrvatskoj gleda kao ne baš respektabilnu rukometnu reprezentaciju. Govori o sebi i svom radu i šalje snažnu poruku svima koji još vjeruju u sport, rad i upornost. Komentira i Zagreb u Ligi prvaka.

"Mi imamo po nekim stvarima totalno kriva poimanja i o sportsku i o rukometu, nažalost, jer je to van svake pameti. Znači, švicarska rukometna reprezentacija je odlična reprezentacija i kad joj još dodate igrače koji tu nedostaju kao što je to Nikola Porter na golu. Ima tu još igrača poput malog Samuela Zehndera koji prelazi u GOG Håndbold Gudme. To znači da je on jedan od bitnijih igrača reprezentacije. Prije svega, moramo shvatiti da drugi rade i da drugi rade sustavno", kaže Nenad Šoštarić i u jednom dahu nastavlja:

"Ovo što sad izlazi polako, ne sve naravno, ali polako, iz njihove priče, a to je i u muškom i u ženskom rukometu, je to što su prije par godina, sad već ima više od 5 do 6 godina, osnovali rukometnu akademiju. Švicarska ima rukometnu akademiju za dečke i cure. Smješteni su tamo. Rade najnormalnije po normalnim principima fizičke pripreme i na kraju igraju protiv svojih klubova i najnormalnije ligu, što su jednostavno naučili od Nizozemaca koji su to radili sa ženskom reprezentacijom itd. Uopće nije nikakvo iznenađenje to što su Švicarci tako dobri u rukometu i što su Hrvatskoj pružili takav otpor i namučili ju. Nemojte zaboraviti isto tako da nama praktički nedostaje, ako gledamo posljednja natjecanja, 5-6 vanjskih igrača. Vanjska linija je ono za koju možemo reći da je igrala, a to je Martinović na desnom vanjskom. Luka Klarica i mali Maraš, ali mi smo od SP-a, pa i nakon toga kasnije. U toj priči nema Duvnjaka niti Karačića, ali niti Pavlovića koji je bio kao neka prirodna zamjena u nekom nastanku svega toga. Na lijevom vanjskom nemamo, odnosno nije bio niti Lučin. To je kad sve zajedno zbrojite jedan zanimljiv broj vanjskih igrača. Rukometna igra se vrti oko njih."

'Gavrić je dobar potencijal'

"Meni je zanimljivo vidjeti kako su odigrali igrači koje bi ja htio vidjeti, primjerice Gavrić, koji je po meni dobar potencijal. On dobiva relativno malo šanse u Zagrebu, a po meni je dobar potencijal. Zanima me kako je on odigrao. On je srednji vanjski. Dagur Sigurdsson je ušao protiv Švicaraca s idejom - ne tiče me se. Idemo dobiti Švicarsku u obje utakmice i to je jako bitno. Znate, kroz trening možete vidjeti dosta stvari, međutim najbolje je isprofilirati igrače kroz utakmicu, pred punim dvoranama. Tu se najbolje vidi."

"Švicarska i sad i u nastavku sljedećih godina i u muškom i u ženskom rukometu, bit će vrlo vrlo interesantna reprezentacija, kao što je to iskočila Nizozemska sa ženskom i kasnije i s muškom reprezentacijom. Ima dosta reprezentacija koji sustavno rade, koji imaju svoju akademiju, koji ulaže u taj sustav".

'Nemoguće je nadoknaditi u Zagrebu jednog Srnu i Mandića'

Kako vidite i komentirate ovu sezonu RK Zagreb u Ligi prvaka?

"Ono što se događa, to vam najbolje znaju ljudi koji su unutra i koji su tu od prvog trenutka. Znači, to su igrači, to je stručni stožer i ljudi koji su oko njih. Činjenica da je vrlo teško Zagrebu, s obzirom na normalno financijske mogućnosti, praktički nemoguće nadoknaditi to što su izgubili u ovom dijelu, što su ostali bez Srne i Mandića. I Dibirov je bio izuzetno bitna karika, međutim Srna i Mandić su bili na neki način okosnica momčadi RK Zagreba, uz određene igrače. Golmani Zagreba brane vrlo korektno, Grbavac brani po desetak - dvanaest lopti, kao i Suljević. Međutim, nemojte zaboraviti da je Mandić skidao petnaest - šesnaest, pa i dvadeset lopti. To je jedno. S druge strane, sa Srnom si izgubio i napadača koji ti je bio prvi lijevi bek. Srna je vrhunski i moderni igrač koji zna igrati obranu i napad. On je bio sredina zajedno s Jakovom Gojunom koja je bila neprobojna. Srna je bio igrač koji je iz te varijante vrlo jednostavno omogućavao transformaciju u 5-1 obranu. Sad takvog igrača u RK Zagreb nema. Jednostavno, takvog igrača Zagreb u profilu nema koji bi mogli stati u sredinu obrane i nakon toga se transformirate u 5-1. Onda nakon što se transformirate u 5-1, to se radi s nižim igračima. Igra se malo drugačiji način 5-1 zonu", tvrdi Nenad Šoštarić i dodaje:

'Ne postaje se prvak kad vi odigrate finalnu utakmicu i pobijedite'

"U globalu, očito da je ova sezona, što se tiče Lige prvaka, rezultatski loša. Šest utakmica, šest poraza, sad slijede dvije utakmice, s Magdeburgom i sa s Szegedom u Szegedu. To je jedan jako trnovit put, ali jedino što ostaje je rad. Rad i upornost. To je jako bitno. Moraju se u Zagrebu skupiti glave i pokušavati. Ono što ja uvijek kažem - ne postaje se prvak kad vi odigrate finalnu utakmicu i pobijedite. Prvak se postaje kroz svaki dan treninga, kroz svaki minut treninga. Svaki trening moraš iskoristiti i pokušati biti bar za milimetar bolji. Zagreb ima vrlo zanimljivih igrača. Klarica i Glava su odlični. Bialiauski je isto jako zanimljiv igrač. Gruzijac Giorgi Tskhovrebadze je izuzetno potentan igrač koji to može. U nekoj fazi nedostatak je sad lijevog vanjskog, pogotovo kad Karačić ne može ordinirati. Bila je filozofija Ihar Bialiauski, Karačić i Luka Lovre Klarica. To vam je ta filozofija koja je jako moderna u rukometu, da igraš sa dva playmakera. Imaš tad brzu loptu, puno pokretljivosti. Karačić kad je ozlijeđen ne igra u toj priči. Ljudi koji su unutra moraju naći pravi odgovor. Zagreb je klub koji je u europskom rukometu dao jako puno odličnih igrača, stvarao je nove kvalitete i potencijale, ali definitivno Zagreb je takav klub i od toga ne treba nikad bježati, koji uz stvaranje tih igrača koji se kasnije prodaju u velike i ozbiljne klubove, je i klub koji živi od toga da ima i korektne rezultate u Europi i to je ono što je najbitnije u svemu tome".

'Informacija nije znanje. Potrebno je iskustvo da bi došao do mudrosti'

Hoćemo li vas ponovno vidjeti u ozbiljnijoj ulozi u hrvatskom rukometu? Hrvatski klupski rukomet mora imati upregnute sve najbolje snage, svo znanje i iskustvo na jednom mjestu, da bi se probudio i krenuo naprijed, da bi hrvatski klupski rukomet bio bolji?

"Definitivno se slažem s vama. Pročitao sam jednu strašnu Einsteinovu izreku. Ona kaže - informacija nije znanje. Potrebno je iskustvo da bi došao do mudrosti. Prema tome, bilo bi dobro da konačno shvatimo da trebamo, ovo što ste vi rekli, upregnut sve zajedno. Jedan kriterij je kvaliteta i jedan kriterij je znanje, a svi ti umjetni kriteriji koji se stvaraju su ništa. Kriterij i oružje svakog trenera je, po meni, uvijek jedno te isto - tvoje oružje je tvoje znanje i poštenje. To je nešto što ti nitko ne može uzeti. E sad, ja bi uistinu htio još tih dvije - tri godine, koliko se ovim poslom mislim baviti, sad sam trenutno na poziciji voditelja razvoja mladih u RK Zagreb. Zbilja bih htio raditi ozbiljan posao. Ozbiljan posao i u prvom procesu razvoja igrača, jer mislim da se tu šlepamo. Znate, najveći problem je uvijek prelazak iz juniora u seniore. Kako te igrače što prije osposobiti. I ljudski i igrački. To su kvalitete, pune, potrebne za velike domete. Imao sam sreću, iskustvo i znanje da sam recimo, ako se sjećate, kad smo s Lomomotivom uzeli 2017. Challenge Kup, da je prosjek godina bio 21. Sve su te igračice kasnije, tri godine kasnije kad su bile malo starije, jedan veliki dio je bio dio one reprezentacije koja je uzela broncu na EP-u 2020. Vjerujem da znaju da sam tu, ja sam u tom segmentu stvarno kvalitetan i takve bih poslove htio raditi, međutim nisam od onih koji će se reklamirati. Nisam od onih koji će se gurati. Ako netko ima viziju, ako neki klub ima viziju, želju i mogućnost da sve to radi, ja sam tu."

I za kraj, Nenad Šoštarić govori:

"Opet, ista je priča. Po meni, ako nešto znaš, ne treba ti reklama. Reklama treba onima koji baš ne znaju puno, pa se moraju gurati u prvi plan. Otvoren sam za razgovore, otvoren sam za ozbiljan posao. Ako bude u redu, ako ne bude, opet dobro. Ništa preko ruke i preko noge, ništa na silu. Ja sam svoj život usmjerio i mislim da sam dosta toga i dao hrvatskom rukometu. Rukomet je dao i meni, definitivno. Svatko tko treba pomoći i tko misli da mu ja mogu pomoći, može ne nazvati", zaključio je Nenad Šoštarić.

