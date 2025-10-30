Velikan otkriva najveću snagu Dagurove Hrvatske: 'Taj detalj je najbolji pokazatelj'

Hrvatska muška rukometna reprezentacija pobijedila je Švicarsku u prvoj od dvije prijateljske utakmice, iako je bilo teško u Bernu u četvrtak navečer. Od 49. minute do kraja utakmice Hrvatska je slomila domaćina i na kraju sigurno pobjedila, iako je do tog trenutka utakmica bila izjednačena. Uz tu pobjedu, Hrvatska je nastavila nevjerojatni niz – još uvijek nema izgubljenog boda u utakmicama protiv Švicarske, nakon 9 susreta. TV prijenos je bio najavljen na RTL-u 2 i platformi VOYO, ali ga nije ga bilo.

Žilava Švicarska

Kao što su RTL i portal Net.hr izvjestili, zbog tehničkih problema organizatora u Švicarskoj s kojima RTL televizija nema nikakve veze, prijenos današnje utakmice naše muške rukometne reprezentacije, aktualnih doprvaka svijeta, nažalost je bio otkazan.

RTL se još jednom ispričava svim gledateljima. Iako nije popularno u ovakvim situacijama prebacivati lopticu drugom, RTL nema s ovim propustom veze. Teško je povjerovati da su Švicarci napravili takav jedan propust, ali propust se dogodio i povratka nema. Najgore od svega što su gledatelji RTL-a i svi zaljubljenici u rukomet ostali uskraćeni gledati jednu sjajnu, zanimljivu i dramatičnu utakmicu.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Oslabljena Hrvatska

Kako bilo, Hrvatska je protiv Švicarske bila oslabljena. Za izbornika Dagura Sigurdssona problemi nisu prestali ni nakon okupljanja u Zagrebu, gdje je reprezentacija ostala bez bitnih igrača Zvonimira Srne, Luke Cindrića, Tina Lučina i Davida Mandića. Na putu prema Švicarskoj, ozljede su odnijele i vratara Dominika Kuzmanovića, te desno krilo Filipa Glavaša. Sigurdsson je morao aktivirati Špikića, a na drugom krilu je preostao samo Hrvoje Šoštarić koji je u ovoj utakmici briljirao sa 7 golova. Izostanci su bili brojni, a mnogi su očekivali da će Hrvatska igrati onako kako smo navikli u posljednje vrijeme. Međutim, bilo je jasno da to neće biti jednostavno.

Foto: Str-1234/pixsell

'Švicarska je jako dobra reprezentacija'

"Naravno da nije bilo jednostavno. Švicarska je jako dobra reprezentacija kojoj igrači igraju u Bundesligi. Budite uvjereni da nisu tamo bez veze", kaže u uvodu razgovora za portal Net.hr Zdravko Zovko, proslavljeni bivši rukometaš i trener, nekadašnji izbornik Hrvatske, trofejni trener Zagreba. Zdravko Zovko ostavio je neizbrisiv trag u hrvatskom rukometu. Nakon završetka uspješne igračke karijere, Zovko je postao uspješan rukometni trener. Bio je izbornik hrvatske muške reprezentacije od 1993. do 1995. godine, kada je osvojio brončanu medalju na Europskom prvenstvu u Portugalu 1994. i srebro na Svjetskom prvenstvu na Islandu 1995.

Također je trenirao i žensku reprezentaciju Hrvatske, te klubove poput RK Zagreb, MKB Veszprém u Mađarskoj, Podravku iz Koprivnice i ruski Zvezda Zvenigorod. Osvojio je dva naslova europskog prvaka s RK Zagrebom 1992. i 1993. godine. Nedavno je najavio povlačenje iz hrvatskog rukometa, ali je i dalje aktivan u rukometnoj zajednici, trenutno surađujući s mađarskim klubom Győri ETO.

'Bundesliga donosi nadogradnju kod švicarskih igrača'

"Švicarsku izbornički vodi bivši igrač Schmidt i švicarska rukometna reprezentacija dosta kvalitetnije igra nego prijašnjih godina. To je razlog što dosta njihovih igrača igra u Bundesligi. Sigurno da jaka rukometna liga poput Bundeslige donosi nadogradnju kod njihovih igrača i vjerojatno su uspjeli posložiti momčad. Što se tiče današnje utakmice, igrali su doma, bili nabrijani, Hrvatska je bila dosta šarena. Sigurdsson je vjerojatno bio u traženju novih rješenja i mislim da smo opet, bez obzira na sve, pokazali da smo kvalitetniji od Švicarske i da takve utakmice možemo privesti kraju."

'Pokazali smo karakter i samopouzdanje'

Zovko govori kako smo svi očekivali da će Hrvatska ranije slomiti Švicarsku, ali to se nije dogodilo. Dogodilo se tek u 49. minuti.

"Na kraju smo pokazali karakter i kvalitetu. No, mislim da te prijateljske utakmice ne moraju biti nikakav pokazatelj i upravo kroz te utakmice izbornici i treneri saznati što više, otkriti nova lica, imati jasniju sliku prije završnih priprema za velika natjecanja."

I Švicarska je bila oslabljena pa su pokazali žilavost...

"Istina, ali u takvom momentunu Hrvatska je pokazala karakter. U ovoj utakmici, u prijelomnim trenucima, vidi se i potpis Dagura Sigurdssona. To je i potpis njegovog karaktera. Sigurno da ovi rezultati, pa čak i kvalifikacije protiv Češke i nekih drugih reprezentacija, pokazuju da je ova Hrvatska, rezultatom na posljednjem SP-u, dobila na samopouzdanju, na sigurnosti i da bez naših najkvalitetnijih igrača, s lakoćom pobjeđujemo. I ova utakmica protiv Švicarske je to pokazala. S izbornikom Sigurdssonom, njegovim načinom, pristupom, došli do jednog višeg nivoa, ne samo kvalitete nego i samopouzdanja koje je jako bitno. Posebno kad igraš protiv slabijih reprezentacija, slabijim na papiru. Mislim da je taj detalj dobar pokazatelj i dobar predznak velikog natjecanja i nadam se da ćemo uspjeti biti kompletniji pred velika natjecanja, u ovom slučaju nadolazećeg EP-a i da ćemo nastaviti s jednom sigurnošću. Čak i mi koji pratimo sastrane nemamo straha. Moram reći da uopće nisam imao straha pred utakmicu protiv Švicarske, iako evo vidimo da je to bilo teže od očekivanog", zaključio je Zdravko Zovko.

POGLEDAJTE VIDEO: Zdravko Zovko u Maksanovom korneru: 'Jedna stvar je najveći dokaz snage ove Hrvatske.