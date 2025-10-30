Novi hrvatski junak briljirao u debiju za reprezentaciju! Evo što je rekao

U prvoj od dvije prijateljske utakmice, hrvatska muška rukometna reprezentacija, aktualni prvak svijeta, u Bernu su u četvrtak navečer pobijedili Švicarsku sa 29-26 (12-13). Najučinkovitiji u hrvatskim redovima bio je Mario Šoštarić sa sedam golova, šest je zabio Luka Lovre Klarica, a pet u debiju postigao je Leon Ljevar. Kod domaćina najviše pogodaka postigli su Luka Maros i Noam Leopold, svaki po šest.

Najvažnija je pobjeda, tako je i prije akcije Švicarska rekao Dagur Sigurdsson koji je zadovoljan rezultatatom. Nakon (ne)očekivano teške borbe zaključio je:

"Teška utakmica, mislim da su obe reprezentacije igrale bolje od očekivanog. Drugo poluvrijeme nam je bilo bolje. Ljevar je bio dobar, tim prije jer je to bila njegova prva utakmica. 5-1 je bilo OK, ali moramo bolje u napadu i kontri, izjavio je Dagur Sigurdsson.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Andy Schmid, izbornik Švicaraca, nakon utakmice kaže:

"Vrlo intenzivna utakmica. Imali smo problema s hrvatskom obranom 5-1. To je vrlo jaka reprezentacija. Zadovoljan sam kako smo parirali, svjesni da su gosti bili bez nekih jako važnih igrača."

Leon Ljevar je igrao 60 minuta obranu - napad. Briljirao je...

"Moja prva utakmica, bilo mi je najteže probiti led. Odradili smo tešku utakmicu, ali smo zahvaljujući čvrstoj obrani i pobijedili. Gledali smo ih na videu, znali smo da igraju dobro jedan na jedan. Više je bilo naših navijača nego njihovih. Kao i uvijek. Mi gdje god igramo naših navijača ima najviše i hvala im za sve. "

Luka Klarica odigrao je svoju važnu rolu i opet bio jedan od najboljih.

"Bila je dosta dobra utakmica. Protivnik po mjeri, dobra utakmica, Švicarska se diže i to su danas i pokazali. Imaju dosta brzih igrača u igri jedan na jedan, malo smo se s tim mučili, ali odigrali smo dobrih trenutaka u 5-1 obrani. Drugo poluvrijeme smo malo više vukli, zabili neke lake golove i mislim da je to prelomilo. Manda je dobro branio Bogu hvala i idemo dalje. Za dva je dana nova utakmica".

Matej Mandić obranio je važne, ključne lopte u nastavku.

"To su teške utakmice, imali smo dosta tehničkih grešaka u napadu. Mučili smo se u napadu dok je u obrani to dobro izgledalo. Nismo ni mi znali kako ćemo izgledati, ali možemo biti zadovoljni pobjedom. Nije bilo lako, imali smo dosta ozlijeđenih igrača, ni mi nismo znali kako ćemo izgledati. Pobjeda je tu, idemo dalje", zaključio je naš vratar.

POGLEDAJTE VIDEO: Igor Vori u Maksanovom korneru: 'Ništa u karijeri ne bih mijenjao, ali taj poraz me i dan danas boli'