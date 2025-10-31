Inflacija i dalje 'ubija' Hrvate, stručnjak poručuje: 'Svaka bolest je kronična, ali postoje lijekovi...'

TKO ĆE TO PLATITI? /

Inflacija u Hrvatskoj je usporila, ali ostaje među najvišima u eurozoni. Prema novim podacima Državnoga zavoda za statistiku inflacija je ovog mjeseca bila 3,6 posto veća u usporedbi s istim razdobljem lani, dok je na mjesečnoj razini rast bio 0,5 posto.

Najviše su u listopadu poskupjele usluge 6,4 posto, cijene hrane, pića i duhana rasle su 4,4 posto, energije 3,9 posto, dok su industrijski neprehrambeni proizvodi bez energije zabilježili pad od 0,2 posto.

S druge strane, podaci Eurostata pokazuju da je inflacija u Hrvatskoj i u desetom mjesecu bila među najvišima u eurozoni. Cijene su najviše rasle u Estoniji 4,5 posto, Latviji 4,2 posto. Zatim slijede Hrvatska i Austrija s inflacijom od 4 posto. U cijeloj eurozoni prosječna godišnja stopa inflacije u listopadu iznosila je 2,1posto.

Mladen Vedriš, ekonomski stručnjak, navodi: 'Svaka bolest je kronična, ali za nju postoje lijekovi... da se s tim nosi'. Više pogledajte u prilogu.