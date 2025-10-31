U Križevcima su je optužili da se pretvorila u muhu... Znate li za Magdu Logomer Herucina?

POSLJEDNJA HRVATSKA VJEŠTICA /

Znate li tko je bila posljednja hrvatska vještica? Zvala se Magda Logomer Herucina, bila je travarica iz Križevaca. Žena iz 18. stoljeća koja je zbog svog znanja o bilju i liječenju postala sumnjiva. Bavila se prirodnim melemima i napitcima, ali mještani su je optužili da se pretvorila u muhu.

Zbog toga su je zatvorili. Kasnije je oslobođena, ali ostala je zapamćena kao posljednja žena kojoj se u Hrvatskoj sudilo za vještičarenje. Masovni progoni vještica kod nas trajali su od 14. do 18. stoljeća. Tada je, kažu kronike, bilo dovoljno da ste sumnjivi susjedu pa da vam sude za magiju i, u najgorem slučaju, zapale vas na lomači.

U Križevcima se i danas prepričava da je Magda Logomer Herucina prije tri stoljeća, „bacala čini“. Bila je poznata travarica i, kako objašnjavaju povjesničari, učena žena svoga doba. Ozren Blagec, viši kustos Gradskog muzeja Križevci kaže: „Magda je bila travarica, znala je pripremati meleme i lijekove od bilja. Teško da je trovala Križevčane – vjerojatnije je da ponekad nije uspjela izliječiti bolesnika, pa su je nezadovoljni prozvali vješticom.“

O Magdi se vjerovalo da ima narančastu kosu i „zle oči“, iako, naravno, nitko od pogleda nije umro. No, kako legenda kaže, često se znala posvađati s mještanima pa ju je jedna žena, imenom Eva, u ljutnji optužila da se pretvorila u muhu. Blagec dodaje: „Zato i danas postoji običaj da kad zijevamo stavljamo ruku na usta - da nam ne bi muha, odnosno vještica, uletjela i začarala nas.“ Više doznajte u priči Rikarda Stojkovskog.