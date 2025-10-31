Zaboravite zombije i vještice, pravi horor je život u Hrvatskoj: 'Prirodni smo prvaci inflacije'

HRVATSKI 'FILM' STRAVE /

Ma kakvi zombiji, vještice, duhovi i kosturi. Ove Noći vještica ne trebaju vam ni strašni kostimi ni jezivi horori - jer noćnu moru živimo svaki dan. Kako platiti ratu kredita od 900 eura ako vam je plaća 1300? I što učiniti kad je 30 posto svega što imate već otišlo na hranu, skuplju nego u Sloveniji, Italiji, Njemačkoj ili Španjolskoj?

Koji je to Hitchcockov film strašniji od spoznaje da vam 100 eura danas vrijedi manje nego jučer, a sutra će vrijediti još manje? Što je jezivije od činjenice da običan gablec danas košta koliko je prije nekoliko godina koštao ručak za troje?

Teško je zaspati uz 'Egzorcista', ali još teže kad shvatite da na more više ne možete, jer su i spavanje i ručak 50 posto skuplji nego prije pet godina. A na Eurostatu piše: Hrvatska je europski prvak po rastu cijena karata za koncerte, najma stanova i pizze.

Kad inflacija postane scenarij za film strave

„Ma kakav horor, sve je lijepo, dobro se živi“, čuje se često. Plaće su nam porasle 53 posto u četiri godine, po tome smo na vrhu Europe. Ali... Što ako vaša plaća nije porasla? Tada slijedi pravi inflacijski užas, jer dvije trećine radnika i dalje radi za manje od prosječne plaće. Prema podacima o inflaciji, cijene u Hrvatskoj i dalje rastu brže nego u većini članica Europske unije. Najbrže je rasla - pizza. Da, pizza.

Zvonimir Tkalčević, voditelj pizzerije: „Prvo treba pitati državu, svi smo primorani dizati cijene. A pogotovo roba koja dolazi izvana, cijene se tjedno miču... uglavnom prema gore.“

I ne samo pizza. Frizure, članarine u teretani, jaja, kava, krmenadle, kino, kazalište i koncerti - sve je to u Hrvatskoj poskupjelo brže nego igdje u Europi. Više doznajte u prilogu Ivana Skorina.