Zaštićena maslina stara 1500 godina ponovno rodila obilno, evo u čemu je tajna

PRKOSI VREMENU /

U Kaštel Štafiliću obrana je maslina stara više od 1500 godina. Zbog svoje starosti i jedinstvenosti ona je zaštićeni spomenik prirode. Berača nije nedostajalo, a ovogodišnji urod rekordan. Baka maslina kako joj tepaju kaštelani, dobro je rodila. No, kad se udruže brojne ruke- plodovi se brzo beru. Učenici osnovne i srednje škole iz Kaštela s užitkom su prionuli poslu. Više pogledajte u prilogu reporterke Dragane Eterović