PITALI SMO VAS

Za mnoge je štednja ostala 'misaona imenica': Hrvati priznali koliko im ostane na kraju mjeseca

Hrvati na štednji imaju više od 40 milijardi eura. Lani je ukupna štednja porasla za 9 milijardi eura, što se povezuje s rastom plaća i zaposlenosti.  Analiza Hrvatske gospodarske komore u povodu Svjetskog dana štednje pokazuje da najviše depozita po stanovniku ima Istarska županija, s više od 14 tisuća eura, a slijede Zagreb, Zagrebačka i Varaždinska županija.

Sve više građana, uz klasičnu štednju, ulaže i u investicijske fondove, tražeći sigurnije i isplativije načine čuvanja novca. Predsjednik Udruženja investicijskih i mirovinskih fondova HGK Marin Hrešić ističe važnost diverzifikacije. 

"U svojoj karijeri, sad već 20 godina govorim - ne ulagati sva jaja u jednu košaru, jer ta košura može pasiti i onda ostanete bez svih tih jaja. Dakle, treba uložiti u više vrsta financijske imovine, ne samo u jednu, a naročito ne samo u depozite, naravno ako osoba ima na raspolaganju novaca, da ih može trošiti", kazao je. Više doznajte u prilogu.

30.10.2025.
17:16
RTL Danas
