Ovo je najluđa vijest koju ćete čuti ovaj tjedan: Ovo morate sami pogledati

Slovaci će zabraniti ljudima da hodaju brže od 6 kilometara na sat. Mooolim?!! Od prvog siječnja u Slovačkoj će ograničiti brzinu hodanja na pločniku. Doduše nije poznato koja je kazna za prijestupnike koji ubrzaju iznad 6 kilometara na sat, kao ni tko će mjeriti brzinu hodanja. I nisu samo pješaci obuhvaćeni ovim zakonom. On se odnosi na bicikliste, skejtere i sve one koji voze električni romobil. Neobičan prometni propis uvode upravo zbog električnih romobila i sve češćih nesreća koje se događaju na pločnicima.