CIJENE OTIŠLE U NEBO /

Odakle im novac? Skijanje je postalo nikad veći luksuz, ali Hrvate to ne brine...

Cijene su toliko visoke da se ljudi moraju odreći bijelog tjedna. Piše tako britanski Guardian o cijenama skijanja u Italiji, koje su porasle za 40 posto u posljednje četiri godine. 

Ski passevi, rentanje skija i pancerica, spavanje u hotelu, cijene u restoranima, sve je poskupjelo, i to bez ikakvog opravdanja, misli talijanska udruga za zaštitu potrošača. Zbog visokih cijena već lani je na skijanje išlo milijun Talijana manje. Hoće li to utjecati na 400 tisuća hrvatskih skijaša?

Više pogledajte u prilogu.

29.10.2025.
12:12
Ivan Skorin
SkijanjeHrvatiOpremaItalijaSkijališta
