Odakle im novac? Skijanje je postalo nikad veći luksuz, ali Hrvate to ne brine...

CIJENE OTIŠLE U NEBO

Cijene su toliko visoke da se ljudi moraju odreći bijelog tjedna. Piše tako britanski Guardian o cijenama skijanja u Italiji, koje su porasle za 40 posto u posljednje četiri godine.

Ski passevi, rentanje skija i pancerica, spavanje u hotelu, cijene u restoranima, sve je poskupjelo, i to bez ikakvog opravdanja, misli talijanska udruga za zaštitu potrošača. Zbog visokih cijena već lani je na skijanje išlo milijun Talijana manje. Hoće li to utjecati na 400 tisuća hrvatskih skijaša?

