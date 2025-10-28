Mojmira: Novo dno dotaknuo je danas Hrvatski sabor

MOOOLIM!? /

Novo dno dotaknuo je danas Hrvatski sabor, koji je dozvolio da se u njemu održi skandalozni skup na kojem se moglo čuti da je Jasenovac bio radni logor, a broj žrtava je falsificiran. Mooolim!?

Za NDH ima mjesta u Ustavu, u Jasenovcu nije bilo masovnih ubojstava, a radionice koje su se tamo održavale bile su na tako dobrom glasu da su se đaci iz cijele NDH dobrovoljno javljale za praksu. Samo su neke od budalaština koje su iznosili politolog Igor Vukić koji je o Jasenovcu napisao nekoliko knjiga, znanstvenik Nikola Banić i publicist Pero Šola. A sve u organizaciji Domina i Suverenista. Na pitanje je zašto je događaj dozvolio predsjednik Sabora kaže da nije ni cenzor ni gospodar sabora. Bravo svima. Dan za pamćenje.