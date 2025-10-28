ZARADIO SAMO KAZNU /

Carinici otkrili da nešto smrdi: 'Pao' Bugar s gotovo 13 tisuća parfema, a ni jedan pravi

Na graničnom prijelazu Bajakovo nešto je mirisalo na kriminal! Carinici su vrlo brzo otkrili više od 12 tisuća krivotvorenih parfema što je i najveća zapljena u Hrvatskoj od ulaska u Europsku uniju.

Od 12.189 bočica nije bio ni jedan original. Državljanin Bugarske prevozio je parfeme u tovarnom prostoru teretnog vozila, među prijavljenom robom, skriveno u 300 kutija i raspoređeno na 10 paleta.

Njihovo proputovanje završeno je na Bajakovu, nakon što su carinici namirisali nešto sumnjivo u kamionu 50-godišnjaka.

Više u prilogu...

28.10.2025.
21:12
Kristina Čirjak
BajakovoParfemiCarinici
