Carinici otkrili da nešto smrdi: 'Pao' Bugar s gotovo 13 tisuća parfema, a ni jedan pravi

Na graničnom prijelazu Bajakovo nešto je mirisalo na kriminal! Carinici su vrlo brzo otkrili više od 12 tisuća krivotvorenih parfema što je i najveća zapljena u Hrvatskoj od ulaska u Europsku uniju.
Od 12.189 bočica nije bio ni jedan original. Državljanin Bugarske prevozio je parfeme u tovarnom prostoru teretnog vozila, među prijavljenom robom, skriveno u 300 kutija i raspoređeno na 10 paleta.
Njihovo proputovanje završeno je na Bajakovu, nakon što su carinici namirisali nešto sumnjivo u kamionu 50-godišnjaka.
