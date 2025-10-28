Kako zaustaviti nasilje u školama? Ponudili ste rješenja: 'Nek budu kažnjeni kao punoljetne osobe'

Novi šokantan slučaj maloljetničkog nasilja. Ovaj put u jednoj osnovnoj školi u Zagrebu gdje su, sumnja se, dva dječaka viših razreda pretukla vršnjaka u WC-u. Prema riječima majke s kojom je razgovarao RTL Danas, dječaka su tukli šakama. Udaren je glavom o umivaonik, te potom u zid pa je završio na hitnoj pomoći.

Napad su nam potvrdili u školi gdje ravnateljica kaže kako incident smatraju neprihvatljivim. Već su održali razgovore sa svim uključenim roditeljima i učenicima kojima će biti izrečene stroge pedagoške mjere. Škola je podnijela i prijavu policiji gdje tvrde da žurno utvrđuju sve okolnosti događaja.

'U društvu je zavladalo nasilje'

Ljubica Matijević Vrsaljko, odvjetnica i bivša pravobraniteljica za djecu komentirala je slučaj:

"Tko dobiva lajkove? Oni najgori, najopakiji. Oni koju su nekome nešto vulgarno rekli, koji su ukrali..I u društvu je zavladalo nasilje i djeca to vide i djeca to jednostavno prekopiraju. Jedno pedagoško načelo kaže: Monkey see, monkey do - ono što vide to rade. I vide isto tako da nema nikakve sankcije i nikakvog kažnjavanja i da im se ništa neće dogoditi. Dapače, što će biti gore da će to nekako prići i da se neće ništa poduzeti. Institucije šalju jednu lošu poruku da su zapravo nemoćne iako će svi sada tamburati kao što i inače tamburaju: Grad Zagreb ima nultu toleranciju na nasilje..evo dobro, kad imate nultu toleranciju na nasilje što čete konkretno poduzeti s ovim danas djetetom da mu je glava razbijena na način da su mu od umivaonik razbijali glavu. Isto tako i država, i ministri slavni...",

Čitatelji: 'Puno strože kazne'

Unatoč osudama koje stižu sa svih strana, nasilje među maloljetnicima se opet dogodilo. Pa smo o svemu pitali i bivšu dječju pravobraniteljicu.

A u našoj stalnoj rubrici pitali smo vas:"Kako zaustaviti maloljetničko nasilje u školama i oko njih?".

"Sve je do kućnog odgoja. Znači, roditelji trebaju itekako odgovarati", rekao je čitatelj Tomica, a Tatjana dodaje:

"Puno strože kazne. Iako teško da će ih to preodgojiti, samo će ih nakratko zaustaviti"

Bono poručuje da kada budu kažnjeni kao punoljetne osobe onda će malo razmisliti.

Borna pak piše: "Tako da škola ponovno bude odgojno obrazovna ustanova, a ne samo obrazovna. Društvo nam je u cjelini devijantno"

