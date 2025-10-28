Oluja stoljeća ide dalje, ali mnogi se više boje pljački nego čudovišta ako odu u skloništa

UBOJITA MELISSA /

Ozbiljno upozorenje cijeli dan stiže stanovnicima Jamajke - sakrijte se u skloništa! Stiže uragan čija je snaga bez riječi ostavila i znanstvenike. Na Karibima je već odnijela sedam života no prema upozorenjima: najgore tek dolazi! Jer u zemlji je malo zgrada koje mogu izdržati vjetrove i od 280 kilometara na sat.

Najjači uragan ove godine, najjači koji će pogoditi Jamajku i jedan od najjačih u povijesti na Atlantiku. Previše je to loših rekorda s kojima se Melissa upravo obrušava na Karibe.

Kroz oko zastrašujuće oluje proletjeo je zrakoplov američke vojske s lovcima na uragane, znanstvenicima koji su izmjerili snagu pete kategorije i vjetrove od 280 kilometara na sat.

