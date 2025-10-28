Oluja stoljeća ide dalje, ali mnogi se više boje pljački nego čudovišta ako odu u skloništa

BIJES NA ULICAMA /
Incident u Novom Mestu, na prosvjedu se pojavili mladići u fantomkama: 'Izvikivali su ekstremističke poruke'
Ozbiljno upozorenje cijeli dan stiže stanovnicima Jamajke - sakrijte se u skloništa! Stiže uragan čija je snaga bez riječi ostavila i znanstvenike. Na Karibima je već odnijela sedam života no prema upozorenjima: najgore tek dolazi! Jer u zemlji je malo zgrada koje mogu izdržati vjetrove i od 280 kilometara na sat.
Najjači uragan ove godine, najjači koji će pogoditi Jamajku i jedan od najjačih u povijesti na Atlantiku. Previše je to loših rekorda s kojima se Melissa upravo obrušava na Karibe.
Kroz oko zastrašujuće oluje proletjeo je zrakoplov američke vojske s lovcima na uragane, znanstvenicima koji su izmjerili snagu pete kategorije i vjetrove od 280 kilometara na sat.
Više u prilogu Antonija Zavade.