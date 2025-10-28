Rom iz Slovenije nakon brutalnog ubojstva: 'Kao da je rat, užasno. Žao nam je'

SUSJEDI PROSVJEDUJU /

Novo Mesto i dalje tuguje nakon što je na smrt pretučen tamošnji ugostitelj koji je došao spasiti sina od napada skupine Roma. Zbog toga se u 17 sati očekuje prosvjed, ali i izvanredna sjednica Općinskog vijeća na koju dolaze i državni dužnosnici.

Iz Novog Mesta uživo javila se naša ekipa. RTL-ova reporterka ističe da su se okupili brojni Slovenci koji traže veću sigurnost za sebe i svoje obitelji u Novom Mestu. "Oni tvrde da godinama postoji problem s dijelom Romske zajednice na koju su, kažu, upozoravali. Kažu da su česti sukobi, krađe, prijetnje, oružani incidenti među Romima i da se ne osjećaju sigurno. Vrlo je napeto od subote u gradu", istaknula je naša reporterka.

Razgovarala je i s Romima koji ne negiraju da postoji i problem s kriminalom i oružjem u njihovoj zajednici. "Njihov je dojam da je ovo stavilo dodatnu stigmu na njihovu zajednicu. No, svi smatraju da država svih ovih godina nije napravila dovoljno", kazala je reporterka.

Izjave stanovnika romskog naselja u Sloveniji pogledajte u videu