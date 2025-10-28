Kuha li se velika promjena u Zagrebu? Tek došao i već pokrenuo politički rat

Osvojio je stranačku bazu u glavnom gradu pa napao Tomislava Tomaševića i stranku Možemo. Novi šef zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević tu je stranku nazvao ekstremno lijevom sektom.

"Žele srušiti naše vrijednosti, žele uvesti woke ideologiju, žele se služiti zabranama i vratiti petokraku u Zagreb. Žele nazivati Domovinski rat mitom i to mi je neprihvatljivo", poručio je novi šef zagrebačkog ogranka vladajuće stranke.

Pa mu je iz te stranke stigao oštar odgovor.

Prepucavanje s Možemo

"HDZ godinama sanja o vlasti u Zagrebu pa eto poruka im je da će sanjati i dalje to vam se neće ostvariti. S druge stane misli da su ovakve poruke Matijevića agresivne i neodgovorne", poručuje Urša Raukar iz Možemo.

"Nisam ja taj koji je lupao loncima u Saboru, nisam ja taj koji bez analize ukida ulice. Nisam ja taj koji želi zabraniti koncert u Zagrebu bez obzira na 500 tisuća ljudi koji su bili tamo", brzo uzvraća Matijević.

A u obranu Možemo od napada HDZ-a stao je koalicijski partner skupštini grada.

"Oni su normalna stranka koja se donekle razlikuje od nas, ali nema tu ekstremizma, ali ono što ja ne dozvoljavam da jedan identitet nadvlada ostale, a to je taj huškački identitet", smatra predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.

Do lokalnih izbora u kojima je u Zagrebu u drugom krugu Tomašević pobijedio Mariju Selak Raspudić, koje je u prvom krugu bila ispred HDZ-ovom kandidata Mislava Hermana, ostalo je gotovo tri i pol godine. No, Tomašević je požurio s objavom da ne misli po novi mandat dan nakon izbora.

"Rekao sam da mislim da se u jednom mandatu ne može, ali dva mandata su dovoljna i tog se držim", kazao je tada novi-stari zagrebački gradonačelnik.

Kampanja prije kampanje?

No nakon toga je ipak ostavio otvorena vrata mogućnosti nove kandidature.

"Zadnje što je rekao Tomašević je da će o tome razmišljati za tri godine - to je poruka svima", dodala je njegova zamjenica Danijela Dolenec.

Pitali smo šefa SDP-a sprema li se on za izbore na što je rekao: "Polako, prvo parlamentarni pa lokalni".

Premijer u utrci vidi upravo novog čelnog čovjeka zagrebačkog HDZ-a.

"Malo je rano o tome reći", poručuje Andrej Plenković.

Poruke iz HDZ-a, kaže, ne opterećuju bivšu kandidatkinju za gradonačelnicu i sadašnju potpredsjedniku gradske skupštine.

"Ne opterećujemo se onim što se događa u HDZ-u i građani su pokazali nedavno u Zagrebu da nam daju veću potporu nego HDZ-u", poručuje Marija Selak Raspudić.

Koji do sada u Zagrebu godinama nije dogurao do drugog kruga. Iako je Mislav Herman ipak ostvario bolje rezultat od prethodna tri stranačka rezultata, umjesto njega gradsku organizaciju preuzeo je državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede čiji prvi istup izgleda kao da je već zagazio u kampanju.

