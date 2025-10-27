Plenković izazvao Tomaševića: 'Budi frajer, Tomislave, pa zabrani sve!'

Nakon nedjeljnjih unutarstranačkih izbora, HDZ je održao zajedničku sjednicu Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a.

"Izlaznost na ovim izborima je oko 30 posto, što je 18 posto više nego 2021. godine. Čak je 66 žena predsjednica općinskih organizacija", rekao je Plenković i dodao da su se dotakli rasprava u Saboru koje su bile. Na pitanje o očekivanjima od Matijevića i o komentarima na njega, te kritikama koje je uputio na račun ljevice Plenković je rekao:

"Zagreb je jako bitan za HDZ. Podsjetit ću da su svi strateški projekti u Zagrebu financirani od HDZ-ove Vlade. Sretni smo da su se obnovile škole, gimnazije...taj investicijski ciklus dolazi od Vlade. Moj odgovor Možemo je da možemo samo sanjati. Servisiramo im projekte", rekao je premijer.

O Thompsonovim koncertima

Osvnuo se i na slučaj Thompsona i njegovih koncerata u Areni Zagreb. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručio je da će pjevač Marko Perković Thompson ubuduće imati zabranu nastupa u Areni Zagreb ako se na njegovom koncertu 27. prosinca čuju ustaški pozdravi. Plenković je Tomaševiću poručio da bude frajer i zabrani sve koncerte.

"Oni su jako isključivi i agresivni, sakrili su se od Konjevića i Hipodroma, nisam vidio da ih se puno roštilja, idu tradicionalnom recepturom, kad ne mogu udariti po HDZ-u onda se vraćaju ideološkim podjelama. Ponovo se vraćaju na temu Thompsona. Bude li pjevao to što pjeva jedan dan, ne može pjevati drugi dan. Možeš u subotu, ne možeš u nedjelju. Budi frajer Tomislave, pa zabrani sve, jesmo li u slobodi ili cenzuri?!", pita se premijer.

"Ako su oni protiv, pa što su onda to dopustili? Dakle ovo što oni sada rade je doslovno smiješno. Koja je to konzistentnost. To je potpuno nesnalaženje i pokušaj cenzure nečega što postoji 35 godina. Onda nek budu frajeri i zabrane sve".

Na pitanje je li premijeru u redu da Thompson dva dana za redom pjeva ZDS, kaže: "Ta tema je sažvakana i nepotrebna".

