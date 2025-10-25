Puljić protiv Tomaševića: Čiste ruke ili čovjek povezan s mračnim dijelom hrvatske povijesti?

Ulica Ivana Šarića, nekadašnjeg vrhbosanskog nadbiskupa, uskoro će postati Ulica Josipa Kužea, legende Dinama.

To je razljutilo Vinka Puljića, koji umirovljeničke dane provodi upravo u staračkom domu nazvanom po Ivanu Šariću, pokraj Kiseljaka. Jedna je to od četiri – za zagrebačku vlast – sporne ulice, jer tvrde da su njihovi nositelji povezani s NDH. Puljić je zbog tog poteza stranku Možemo nazvao "rigidno lijevom i projugoslavenskom".

"Mene je to iznenadilo, prvo što uopće smatraju da ga treba ukloniti iz društvenog života – nije osuđen nikada, nije uprljao ruke u narod, a toliko toga kulturnog je ostavio, toliko je toga napisao, preveo Bibliju. Smatram da je to povrijedilo tog čovjeka i ja nisam mogao prešutjeti kao njegov nasljednik", smatra Puljić.

Odluku je donijela zagrebačka Gradska skupština s 24 glasa "za" i devet "protiv". Gradonačelnik poručuje – vremena za primjedbe bilo je dovoljno.

"Neću komentirati tu izjavu – sam proces promjene naziva trajao je dvije i pol godine i svi su imali vremena da kažu što misle o tome. Znate koliko je primjedbi došlo na to – niti jedna", rekao je Tomašević.

Za jedne ispravan, a za druge – loš potez gradske vlasti.

'Kolidiralo je s pjesmama Hitleru i Paveliću'

Povjesničar Tvrtko Jakovina kaže: "On je bio svećenik koji je sjedio u Sarajevu kada su ubijane tisuće ljudi, kada je došlo do brzog holokausta židovske zajednice u Sarajevu, i možda je mogao uzeti neke stvari u obzir. Kolidiralo je to s njegovim pjesmama Hitleru i Paveliću."

Tomislav Jonjić ima drugo mišljenje: "Naravno da je to loše. Ljevičarska većina traži surogat jer nema snage da vrati ime Trga maršala Tita – pa se na taj način pokušava dodvoriti svojim biračima."

Postupak preimenovanja krenuo je od zahtjeva Centra za suočavanje s prošlošću i Svjetskog židovskog kongresa. No posljednju riječ imali su Možemo i partneri.

Puljić dodaje: "To je ideologija koja je prožeta i komunizmom. Oni zapravo su skinuli košulje, ali mentalni sklop nije – on je ostao iz bivših sustava."

"Mislim da su svi oni koji su imali što za reći mogli to reći za vrijeme savjetovanja, a bogme i na izborima koji su bili prije nekoliko mjeseci u gradu Zagrebu", poručuje Tomašević.

Pa će uskoro ulica i formalno dobiti novo ime, a stanovnici nove osobne dokumente – koje plaća grad.

