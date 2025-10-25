RAT ZBOG ULICE /

Puljić protiv Tomaševića: Čiste ruke ili čovjek povezan s mračnim dijelom hrvatske povijesti?

Ne smiruju se reakcije zbog Tomaševićeve odluke o promjeni imena ulica u Zagrebu. Umirovljeni vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić žestoko je reagirao na odluku po kojoj je Ivan Šarić - nekadašnji sarajevski nadbiskup - izgubio svoju ulicu. U gradu, tvrde, zbog povezanosti s NDH

25.10.2025.
8:18
Dajana Šošić
Rtl Danas
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Ulica Ivana Šarića, nekadašnjeg vrhbosanskog nadbiskupa, uskoro će postati Ulica Josipa Kužea, legende Dinama.

To je razljutilo Vinka Puljića, koji umirovljeničke dane provodi upravo u staračkom domu nazvanom po Ivanu Šariću, pokraj Kiseljaka. Jedna je to od četiri – za zagrebačku vlast – sporne ulice, jer tvrde da su njihovi nositelji povezani s NDH. Puljić je zbog tog poteza stranku Možemo nazvao "rigidno lijevom i projugoslavenskom".

"Mene je to iznenadilo, prvo što uopće smatraju da ga treba ukloniti iz društvenog života – nije osuđen nikada, nije uprljao ruke u narod, a toliko toga kulturnog je ostavio, toliko je toga napisao, preveo Bibliju. Smatram da je to povrijedilo tog čovjeka i ja nisam mogao prešutjeti kao njegov nasljednik", smatra Puljić.

Odluku je donijela zagrebačka Gradska skupština s 24 glasa "za" i devet "protiv". Gradonačelnik poručuje – vremena za primjedbe bilo je dovoljno.

"Neću komentirati tu izjavu – sam proces promjene naziva trajao je dvije i pol godine i svi su imali vremena da kažu što misle o tome. Znate koliko je primjedbi došlo na to – niti jedna", rekao je Tomašević.

Za jedne ispravan, a za druge – loš potez gradske vlasti.

'Kolidiralo je s pjesmama Hitleru i Paveliću'

Povjesničar Tvrtko Jakovina kaže: "On je bio svećenik koji je sjedio u Sarajevu kada su ubijane tisuće ljudi, kada je došlo do brzog holokausta židovske zajednice u Sarajevu, i možda je mogao uzeti neke stvari u obzir. Kolidiralo je to s njegovim pjesmama Hitleru i Paveliću."

Tomislav Jonjić ima drugo mišljenje: "Naravno da je to loše. Ljevičarska većina traži surogat jer nema snage da vrati ime Trga maršala Tita – pa se na taj način pokušava dodvoriti svojim biračima."

Postupak preimenovanja krenuo je od zahtjeva Centra za suočavanje s prošlošću i Svjetskog židovskog kongresa. No posljednju riječ imali su Možemo i partneri.

Puljić dodaje: "To je ideologija koja je prožeta i komunizmom. Oni zapravo su skinuli košulje, ali mentalni sklop nije – on je ostao iz bivših sustava."

"Mislim da su svi oni koji su imali što za reći mogli to reći za vrijeme savjetovanja, a bogme i na izborima koji su bili prije nekoliko mjeseci u gradu Zagrebu", poručuje Tomašević.

Pa će uskoro ulica i formalno dobiti novo ime, a stanovnici nove osobne dokumente – koje plaća grad.

POGLEDAJTE VIDEO Tomašević blokira Thompsona u Areni, evo što će biti s drugim gradovima

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
RAT ZBOG ULICE /
Puljić protiv Tomaševića: Čiste ruke ili čovjek povezan s mračnim dijelom hrvatske povijesti?