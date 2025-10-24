Tomašević odbio Thompsonu novi termin pa 'zagrmio': Ako se to bude čulo, više neće nastupati u Zagrebu'
Tomašević odbio dodatni datum u Areni
Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević (43) službeno je potvrdio kako će koncert Marka Perkovića Thompsona (58) 27. prosinca u Areni Zagreb biti održan, budući da je ugovor za taj datum sklopljen još u ožujku. No, zahtjev izvođačevog menadžmenta za dodatnim koncertom 28. prosinca je odbijen.
Ugovor nije potpisan
Tomašević u priopćenju pojašnjava da drugi datum nikada nije bio ugovorno definiran.
„Koncert 27. prosinca će se dogoditi jer je ugovor potpisan još u ožujku, no koncert 28. prosinca se neće dogoditi, za taj termin nije potpisan ugovor“, navodi gradonačelnik.
Podsjetio na protuustavne povike na Hipodromu
Gradonačelnik se osvrnuo i na situaciju s prošlogodišnjeg koncerta na Hipodromu, gdje se, kako tvrdi, dio publike pridružio uzvikivanju ustaškog pozdrava.
Istaknuo je kako je Ustavni sud taj pozdrav već više puta proglasio protuustavnim, a presudu je potvrdio i Europski sud za ljudska prava.
Ako se ponovi - više koncerata neće biti
Tomašević je jasno poručio da neće tolerirati takvo ponašanje u gradskim prostorima.
„Ako na koncertu 27. prosinca bude ustaškog pozdrava, neće biti novih Thompsonovih koncerata u prostorima kojima upravljaju gradska poduzeća i gradske ustanove u Zagrebu“, naglašava.
Novi pravilnik za sve izvođače
Također, grad Zagreb najavio je donošenje posebnog pravilnika koji će zabraniti govore mržnje, rasizam i diskriminaciju na svim događanjima u gradskim objektima, po uzoru na UEFA-ina pravila.
„U sljedećih nekoliko tjedana dogovorit ćemo pravila koja će vrijediti za sve izvođače i organizatore“, zaključuje gradonačelnik.
