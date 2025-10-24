USTAŠKI POZDRAV /

Tomašević odbio Thompsonu novi termin pa 'zagrmio': Ako se to bude čulo, više neće nastupati u Zagrebu'
Foto: Pixsell

Tomašević odbio dodatni datum u Areni

24.10.2025.
15:12
Hot.hr
Pixsell
Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević (43) službeno je potvrdio kako će koncert Marka Perkovića Thompsona (58) 27. prosinca u Areni Zagreb biti održan, budući da je ugovor za taj datum sklopljen još u ožujku. No, zahtjev izvođačevog menadžmenta za dodatnim koncertom 28. prosinca je odbijen.

Foto: Zvonimir Barisin/pixsell

Ugovor nije potpisan

Tomašević u priopćenju pojašnjava da drugi datum nikada nije bio ugovorno definiran.

„Koncert 27. prosinca će se dogoditi jer je ugovor potpisan još u ožujku, no koncert 28. prosinca se neće dogoditi, za taj termin nije potpisan ugovor“, navodi gradonačelnik.

Podsjetio na protuustavne povike na Hipodromu

Gradonačelnik se osvrnuo i na situaciju s prošlogodišnjeg koncerta na Hipodromu, gdje se, kako tvrdi, dio publike pridružio uzvikivanju ustaškog pozdrava.

Istaknuo je kako je Ustavni sud taj pozdrav već više puta proglasio protuustavnim, a presudu je potvrdio i Europski sud za ljudska prava.

Ako se ponovi - više koncerata neće biti

Tomašević je jasno poručio da neće tolerirati takvo ponašanje u gradskim prostorima.

„Ako na koncertu 27. prosinca bude ustaškog pozdrava, neće biti novih Thompsonovih koncerata u prostorima kojima upravljaju gradska poduzeća i gradske ustanove u Zagrebu“, naglašava.

Novi pravilnik za sve izvođače

Također, grad Zagreb najavio je donošenje posebnog pravilnika koji će zabraniti govore mržnje, rasizam i diskriminaciju na svim događanjima u gradskim objektima, po uzoru na UEFA-ina pravila.

„U sljedećih nekoliko tjedana dogovorit ćemo pravila koja će vrijediti za sve izvođače i organizatore“, zaključuje gradonačelnik.

Marko Perković ThompsonTomislav Tomašević
Tomašević odbio Thompsonu novi termin pa 'zagrmio': Ako se to bude čulo, više neće nastupati u Zagrebu'