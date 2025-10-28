Prava ludnica pred HNK-om u Zagrebu: Ljudi stoje u ogromnom redu

BLAGDANSKA GROZNICA /

Danas, 28. listopada ispred Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu stvorili su se dugi redovi. Počela je prodaja ulaznica za balet Orašar Petra Iljiča Čajkovskog, koji svake godine označava početak blagdanske sezone. Pretprodaja za pretplatnike održana je 23. i 24. listopada, a internetska je prodaja započela 26. listopada. Od danas se karte mogu kupiti i na blagajni HNK-a, a interes publike ponovno je velik, ulaznice nestaju brzo, a dio termina već je rasprodan.

Foto: Danas.hr

Cijene karata kreću se od 26 do 75 eura, ovisno o mjestu u gledalištu. Svaki kupac može kupiti najviše pet ulaznica, a djeca starija od pet godina moraju imati vlastitu kartu.

Foto: Danas.hr

Balet Orašar u izvedbi Baleta HNK Zagreb i ove će godine prikazati priču o djevojčici Klari i čarobnom Orašaru. Zbog velike potražnje, iz kazališta poručuju da se s kupnjom karata ne čeka predugo.

Foto: Danas.hr

Na današnjoj snimci red se proteže oko zgrade HNK-a, što još jednom potvrđuje da je interes za ovu predstavu iznimno velik.