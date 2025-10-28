Ovako je nekoć izgledala Belgijanka poznata kao prva žena koja je svjesno odstranila svoj nos

Belgijanka Toxii (31) postala je prava internetska senzacija nakon što je javno otkrila da je odstranila nos – čime je postala prva žena u povijesti koja je svjesno pristala na takav zahvat iz estetskih razloga. Osim toga, istetovirala je cijelo lice i tijelo, a jednom je s pratiteljima čak podijelila i fotografiju koja prikazuje kako je izgledala prije svih operacija i tetovaža.

Nekada je, kažu oni koji su je poznavali, izgledala poput sasvim obične djevojke – imala je dugu svijetloplavu kosu, preplanuli ten, ružičasti ruž i nježan osmijeh. Danas je, međutim, gotovo neprepoznatljiva. Lice joj je prekriveno crnim tetovažama, na čelu ima ugrađene silikonske rogove, usne su joj povećane, a nekada zelene oči sada su potpuno crne zahvaljujući tetoviranju očnih jabučica.

Toxii je u svojoj transformaciji otišla i korak dalje – rascijepila je jezik na dva dijela, obojala ga u crno, zube p reoblikovala u srebrne šiljke, a uši joj je kirurg skratio i preoblikovao kako bi im dala "demonski" izgled. U vratu su joj ugrađeni koštani implanti koji stvaraju dojam grebena ispod kože.

Najšokantniji zahvat – potpuno uklanjanje nosa

Iako su mnoge njezine intervencije izazvale šok i nevjericu, ništa nije nadmašilo trenutak kada je otkrila da je odlučila ukloniti nos. U razgovoru s poznatim umjetnikom i portretistom Devonom Rodriguezom, Belgijanka je priznala da je ta operacija bila najteža i najbolnija do sada.

"Boljelo je mnogo više nego kada sam ugrađivala rogove. Ali željela sam da odraz u ogledalu napokon odražava ono što osjećam iznutra – biće tame, nešto drugačije, nesavršeno, ali autentično", rekla je Toxii.

Zahvat su morali odobriti liječnik i psihijatar, a oporavak je trajao više od osam tjedana.

"Sve svoje dijelove čuvam u teglama"

U jednoj od objava na Instagramu Toxii je otkrila i neobičan detalj – sve dijelove tijela koje je tijekom transformacije odstranila sačuvala je.

"Imam sve svoje dijelove spremljene u malim staklenim teglama. To su dijelovi mene. Ne mogu ih baciti", izjavila je.

Ta je ispovijest dodatno potaknula rasprave na društvenim mrežama. Dok su jedni izrazili zabrinutost za njezino mentalno i fizičko zdravlje, drugi su je podržali, tvrdeći da svatko ima pravo izgledati kako želi.

Unatoč brojnim osudama, Toxii tvrdi da nikada nije bila sretnija. Za nju, tijelo je platno, a svaka modifikacija – umjetnički izraz. Ne planira stati s modifikacijama. Na Instagramu je najavila da priprema još nekoliko "projekata" koji će, kako kaže, dodatno redefinirati njezin izgled.

I dok je mnogi nazivaju "demonkom", "kraljicom tame" ili "ženom bez lica", Toxii poručuje: "Ja nisam demon. Ja sam samo netko tko odbija uklopiti se u ono što društvo smatra lijepim".

POGLEDAJTE VIDEO: Zlatni rat sve manji i manji: 'Ljudi govore da će se vratiti, ali ovako je već dvije godine'