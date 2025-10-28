SKROMAN OSMIJEH /

Starija kći Beyoncé ista je majka, a redovito nastupa s njom: Blue Ivy oduševila glam izdanjem

Starija kći Beyoncé ista je majka, a redovito nastupa s njom: Blue Ivy oduševila glam izdanjem
×
Foto: Backgrid/backgrid Usa/profimedia

Poznata tinejdžerica za ovu je prigodu odjenula svilenkastu haljinu u pastelnoružičastoj nijansi

28.10.2025.
11:12
Hot.hr
Backgrid/backgrid Usa/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Kći Beyoncé i Jay-Z-ja Blue, trinaestogodišnja Blue Ivy pojavila se na 27. godišnjoj dodjeli nagrada Angel Ball održanoj u dvorani Cipriani Wall Street u New Yorku. Riječ je o godišnjoj humanitarnoj gala večeri koja okuplja brojne slavne osobe, odaje priznanje humanitarcima i uključuje glazbene nastupe s ciljem prikupljanja sredstava za istraživanje raka krvi. Njezina baka, Tina Knowles, bila je jedna od počasnih gošći na ovom svečanom humanitarnom događaju, piše People

Starija kći Beyoncé ista je majka, a redovito nastupa s njom: Blue Ivy oduševila glam izdanjem
Foto: Profimedia

Poznata tinejdžerica za ovu je prigodu odjenula svilenkastu haljinu u pastelnoružičastoj nijansi s korzetiranim gornjim dijelom.  Blue Ivy prekrila je ramena pernatim rukavima u svjetlijoj nijansi ružičaste. Preskočila je crveni tepih na kojem su se fotografirale njezina baka Tina Knowles (71) i članica grupe Destiny’s Child Michelle Williams, no ipak se blago nasmiješila paparazzima dok je ulazila u zgradu.

Starija kći Beyoncé ista je majka, a redovito nastupa s njom: Blue Ivy oduševila glam izdanjem
Foto: Backgrid/backgrid Usa/profimedia

U stopu slijedi majku

Tinejdžerica, koja je oduševila obožavatelje nastupima na majčinoj Cowboy Carter turneji, kosu je nosila u kovrčavim, svijetloplavim pletenicama. Što se tiče šminke, odlučila se za prirodan “glam” izgled, a stajling je upotpunila dijamantnom ogrlicom i naušnicama te srebrnom večernjom torbicom. Prije Cowboy Carter turneje, Blue Ivy nastupala je i na Beyoncéinoj turneji Renaissance World Tour, a postala je i nezaobilazan dio majčinih nastupa pa je tako zaplesala i na božićnom halftime showu NFL-a. Blue Ivy je također posudila svoj glas u pjesmi “Brown Skin Girl” iz 2019. godine.

Starija kći Beyoncé ista je majka, a redovito nastupa s njom: Blue Ivy oduševila glam izdanjem
Foto: -/instar Images/profimedia

Podučava mlađu sestru nastupima

Nakon godina provedenih uz majku, njezina baka Tina Knowles otkrila je da je Blue Ivy čak davala savjete svojoj mlađoj sestri Rumi o tome kako se ponašati na pozornici uz slavnu pjevačicu. Rumi, koja ima osam godina, navodno je „posljednje tri ili četiri godine” molila da se pridruži Beyoncé i Blue Ivy na pozornici, a napokon je debitirala na Cowboy Carter turneji, piše People.

Starija kći Beyoncé ista je majka, a redovito nastupa s njom: Blue Ivy oduševila glam izdanjem
Foto: -/instar Images/profimedia

 

 

POGLEDAJTE VIDEO:  Stanovnici Novog Mesta za Direkt: 'godinama strahujemo od opasnih romskih bandi'

BeyonceBlue IvyTina KnowlesJay Z
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
SKROMAN OSMIJEH /
Starija kći Beyoncé ista je majka, a redovito nastupa s njom: Blue Ivy oduševila glam izdanjem