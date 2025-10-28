Starija kći Beyoncé ista je majka, a redovito nastupa s njom: Blue Ivy oduševila glam izdanjem

Kći Beyoncé i Jay-Z-ja Blue, trinaestogodišnja Blue Ivy pojavila se na 27. godišnjoj dodjeli nagrada Angel Ball održanoj u dvorani Cipriani Wall Street u New Yorku. Riječ je o godišnjoj humanitarnoj gala večeri koja okuplja brojne slavne osobe, odaje priznanje humanitarcima i uključuje glazbene nastupe s ciljem prikupljanja sredstava za istraživanje raka krvi. Njezina baka, Tina Knowles, bila je jedna od počasnih gošći na ovom svečanom humanitarnom događaju, piše People.

Poznata tinejdžerica za ovu je prigodu odjenula svilenkastu haljinu u pastelnoružičastoj nijansi s korzetiranim gornjim dijelom. Blue Ivy prekrila je ramena pernatim rukavima u svjetlijoj nijansi ružičaste. Preskočila je crveni tepih na kojem su se fotografirale njezina baka Tina Knowles (71) i članica grupe Destiny’s Child Michelle Williams, no ipak se blago nasmiješila paparazzima dok je ulazila u zgradu.

U stopu slijedi majku

Tinejdžerica, koja je oduševila obožavatelje nastupima na majčinoj Cowboy Carter turneji, kosu je nosila u kovrčavim, svijetloplavim pletenicama. Što se tiče šminke, odlučila se za prirodan “glam” izgled, a stajling je upotpunila dijamantnom ogrlicom i naušnicama te srebrnom večernjom torbicom. Prije Cowboy Carter turneje, Blue Ivy nastupala je i na Beyoncéinoj turneji Renaissance World Tour, a postala je i nezaobilazan dio majčinih nastupa pa je tako zaplesala i na božićnom halftime showu NFL-a. Blue Ivy je također posudila svoj glas u pjesmi “Brown Skin Girl” iz 2019. godine.

Podučava mlađu sestru nastupima

Nakon godina provedenih uz majku, njezina baka Tina Knowles otkrila je da je Blue Ivy čak davala savjete svojoj mlađoj sestri Rumi o tome kako se ponašati na pozornici uz slavnu pjevačicu. Rumi, koja ima osam godina, navodno je „posljednje tri ili četiri godine” molila da se pridruži Beyoncé i Blue Ivy na pozornici, a napokon je debitirala na Cowboy Carter turneji, piše People.

