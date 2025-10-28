Bivša supruga Igora Kojića progovorila o nasilju: 'Taj čovjek me udarao i vrijeđao'

Bivša supruga Igora Kojića, pjevačica Sofija Dacić, podijelila je na društvenim mrežama neugodno iskustvo koje je, kako tvrdi, doživjela prilikom kupovine u jednoj trgovini.

Natjecateljica glazbenog showa Zvezde Granda ispričala je da je sa sestrom kupila cipele vrijedne 200 eura, ali su po dolasku kući primijetile da su neispravne i da se u njima ne može hodati.

Kada su pokušale prijaviti problem prodavačima, umjesto razumijevanja, naišle su na negiranje i uvrede.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Prema njezinim riječima, osoblje trgovine tvrdilo je da je s obućom sve u redu te da "njezina sestra jednostavno ne zna hodati na štiklama". Dacić je zatim javno progovorila o incidentu, tvrdeći da je u trgovini bila i fizički napadnuta.

"Taj čovjek me udarao i vrijeđao"

"Žao mi je što netko ima obraza objaviti nešto na storyju, a bio je toliko bezobrazan i neprofesionalan prema meni. Taj čovjek me udarao, vrijeđao i još se pravda da je u pravu. Svakako, inspekcija vas čeka“, napisala je pjevačica u objavi na TikToku.

Foto: Instagram

Podsjetimo, Sofija se prije oko dva mjeseca razvela od Igora Kojića, a kao razlog se navodi neslaganje oko njezine glazbene karijere. Igor je u međuvremenu započeo novu vezu i nedavno je s novom djevojkom viđen na koncertu svog oca, pjevača Dragana Kojića Kebe, gdje su se pojavili zajedno držeći se za ruke.

POGLEDAJTE VIDEO: Od vaginalnog prstena do Chat GPT-ja: Najbolji izumi u 21. stoljeću koji su nam promijenili život