Bivša supruga Igora Kojića progovorila o nasilju: 'Taj čovjek me udarao i vrijeđao'
Pjevačica je putem svog TikTok profila progovorila o neugodnom iskustvu koje je doživjela
Bivša supruga Igora Kojića, pjevačica Sofija Dacić, podijelila je na društvenim mrežama neugodno iskustvo koje je, kako tvrdi, doživjela prilikom kupovine u jednoj trgovini.
Natjecateljica glazbenog showa Zvezde Granda ispričala je da je sa sestrom kupila cipele vrijedne 200 eura, ali su po dolasku kući primijetile da su neispravne i da se u njima ne može hodati.
Kada su pokušale prijaviti problem prodavačima, umjesto razumijevanja, naišle su na negiranje i uvrede.
Prema njezinim riječima, osoblje trgovine tvrdilo je da je s obućom sve u redu te da "njezina sestra jednostavno ne zna hodati na štiklama". Dacić je zatim javno progovorila o incidentu, tvrdeći da je u trgovini bila i fizički napadnuta.
"Taj čovjek me udarao i vrijeđao"
"Žao mi je što netko ima obraza objaviti nešto na storyju, a bio je toliko bezobrazan i neprofesionalan prema meni. Taj čovjek me udarao, vrijeđao i još se pravda da je u pravu. Svakako, inspekcija vas čeka“, napisala je pjevačica u objavi na TikToku.
Podsjetimo, Sofija se prije oko dva mjeseca razvela od Igora Kojića, a kao razlog se navodi neslaganje oko njezine glazbene karijere. Igor je u međuvremenu započeo novu vezu i nedavno je s novom djevojkom viđen na koncertu svog oca, pjevača Dragana Kojića Kebe, gdje su se pojavili zajedno držeći se za ruke.
