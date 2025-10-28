Ava Karabatić nudi instrukcije iz čak sedam predmeta: Cijena za jedan sat je nevjerojatna

Nekada poznata po reality nastupima, ekscentričnim izjavama i najavi predsjedničke kandidature, bivša starleta Ava Karabatić se sada odlučila okušati u potpuno novom smjeru – obrazovanju. Na društvenim mrežama najavila je da drži individualne instrukcije iz latinskog, talijanskog, hrvatskog, engleskog i ruskog jezika, ali i iz matematike, kemije te povijesti.

Kako je navela, sat traje 60 minuta, a cijena iznosi 50 eura. Nastava se, prema objavi, održava uživo u Beogradu, Splitu ili Zagrebu, ali i online, ovisno o mogućnostima učenika.

Što će još Ava predavati?

No, Ava se nije zaustavila samo na poduci školskih predmeta. U objavi je otkrila i da nudi psihološku pomoć osobama koje se žele odviknuti od alkohola, naglasivši da se pritom koristi pedagoškim pristupom kroz vlastito iskustvo.

"Dragi roditelji i učenici, ako tražite stručnu podršku i kvalitetne repeticije, znate kome se obratiti. Nudim individualni pristup, prilagođen vašim potrebama, s ciljem boljeg razumijevanja gradiva i postizanja izvrsnih rezultata", napisala je Karabatić uz objavu.

