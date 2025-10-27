Psiholog otkrio: I učenici sami znaju da mobitel na njih utječe negativno

JE LI ZABRANA DOBRA? /

Nema više snapchata ispod klupe, nema više TikTok izazova pod velikim odmorom, nema više igrica po cijele dane. Od idućeg polugodišta učenici osnovnih škola više ne smiju imati mobitel u školi, pa ni pod odmorom. Odlučilo je tako Ministarstvo obrazovanja i Hrvatsku svrstalo uz Francusku, Austriju, Italiju, Grčku i druge napredne europske zemlje koje su se protiv dječje ovisnosti odlučili boriti zabranama. A taman je danas, rezultate zabrane mobitela u školama predstavio grad Zagreb koji je to uveo početkom školske godine. Kažu da nastavnici kažu da je škola bučnija, jer se djeca više druže. Bolja je i kvaliteta nastave, a manje je digitalnog nasilja.

I učenici sami znaju da mobitel na njih utječe negativno, pokazalo je to istraživanje mog večerašnjeg gosta. U studju pozdravljam psihologa Borisa Jokića.

