Psiholog otkrio: I učenici sami znaju da mobitel na njih utječe negativno
Nema više snapchata ispod klupe, nema više TikTok izazova pod velikim odmorom, nema više igrica po cijele dane. Od idućeg polugodišta učenici osnovnih škola više ne smiju imati mobitel u školi, pa ni pod odmorom. Odlučilo je tako Ministarstvo obrazovanja i Hrvatsku svrstalo uz Francusku, Austriju, Italiju, Grčku i druge napredne europske zemlje koje su se protiv dječje ovisnosti odlučili boriti zabranama. A taman je danas, rezultate zabrane mobitela u školama predstavio grad Zagreb koji je to uveo početkom školske godine. Kažu da nastavnici kažu da je škola bučnija, jer se djeca više druže. Bolja je i kvaliteta nastave, a manje je digitalnog nasilja.
I učenici sami znaju da mobitel na njih utječe negativno, pokazalo je to istraživanje mog večerašnjeg gosta. U studju pozdravljam psihologa Borisa Jokića.
Cijeli razgovor pogledajte u videu...