Policija najavila veće kazne, evo za koje prometne prekršaje će vas još više opaliti po džepu

NEMA ŠALE

Nevjerojatan prizor sinoć na cesti Solin - Klis. Iako je na brzoj cesti zabranjeno voziti se romobilom, policija je dobila dojavu kako se upravo 24-godišnji vozač tim pravcem vozi električnim romobilom.

Policija ga je zaustavila neposredno prije tunela Mravinci gdje mu je uručena kazna od 190 eura i to zbog dva prometna prekršaja. Privremeno su mu oduzeli i romobil. Inače, u prvih šest mjeseci ove godine zabilježeno je 257 nesreća s romobilima, što je tri puta više nego lani.

Upravo to je i razlog što policija ima nove prijedloge kada je u pitanju promet. U planu su izmjene Zakona, a čekaju li Hrvate još veće kazne doznali smo u razgovoru s voditeljem Službe za sigurnost cestovnog prometa Ravnateljstva policije Josipom Mataijom