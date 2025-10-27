Na suđenju otkriveno: Zdravko Mamić volio je keš, a svaka isplata bilježila se u rokovnik

SAGA SE NASTAVLJA /

Suđenju braći Mamić i Damiru Vrbanoviću za nezakonito izvlačenje 25 milijuna eura iz Dinama nastavljeno je na Županijskom sudu u Osijeku novim iskazima svjedoka.

O transferu Vedrana Ćorluke iz Dinama u Manchester City vrijednim 13 milijuna eura svjedočila je njegova majka Anđa Ćorluka, a nekadašnji dužnosnik Dinama Igor Kodžoman i bivši nogometaš Damir Krznar iznijeli su svoja iskustva o novcu u gotovini koji je isplaćivao Zdravko Mamić. Više u videu...