Ana Soldo otkrila trebaju li ljekarnama zaštitari: 'Bitnija je edukacija ljudi'

Nakon jučerašnje pucnjave i pokušaja pljačke ljekarne na zagrebačkoj Trešnjevci Nikolina Matošević pitala je predsjednicu Hrvatske ljekarničke komore Anu Soldo jedno važno pitanje: Trebaju li u ljekarnama zaštitari.

"Na nekim lokacijama i kad nije pljačka su ponekad potrebni zaštitari, ali ljekarne nemaju tu financijsku mogućnost da plaćaju zaštitara i ako se krene u tom smjeru to je mogućnost za neki manji broj ljekarni. Ono što je nama važno je da educiramo ljude, i kroz medije, da ne pljačkaju ljekarne", rekla je Soldo i dodala da je jedno istraživanje na fakultetu pokazalo da mnogi ne žele raditi u ljekarnama upravo zbog tog nasilja, primarno verbalnog.