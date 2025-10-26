Teo Širola i Muzej Iluzija: Počeli u malom prostoru u Zagrebu, danas ih ima u 60 gradova svijeta

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

IDEJE NA STOLU /

Prije samo deset godina bila je to hrabra ideja – mali zagrebački prostor u kojem se stvarnost savija, zidovi se vrte, a mozak vas svakog trena pokušava prevariti. Danas je Muzej iluzija hrvatska poduzetnička priča koja je osvojila svijet.

Iz Zagreba se proširio na više od 60 gradova, od New Yorka i Chicaga do Pariza i Tokija, postavši najveći franšizni lanac muzeja na svijetu.

U razgovoru za podcast „Ideje na stolu“, Teo Širola iz Muzeja iluzija otkriva kako je iz male ideje nastao globalni brend koji godišnje privuče milijune posjetitelja, zašto su iluzije ozbiljan posao – i kako je Hrvatska postala idealan poligon za testiranje svjetskih koncepata.

“Mi prodajemo iluzije – ali stvarne emocije,” kaže kroz osmijeh sugovornik, dok nam otkriva planove za nove projekte i još jedan iskorak u svijet iz zagrebačke ulice gdje je sve počelo.

Širola je bio gost konferencije GameChanger u Zagrebu, koja je okupila brojne poduzetnike, inovatore i vizionare koji su govorili o naprednim tehnologijama – umjetnoj inteligenciji, digitalu, medijima i oglašavanju.

U našem podcastu „Ideje na stolu“, otkriva kako je mali muzej narastao do svjetske franšize te tko zapravo smišlja iluzije.

Cijeli podcast Ideje na Stolu s Teom Širolom pogledajte u videu.